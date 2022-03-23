Türk Büro Sen’de bayrak değişimi

FATİH BATTAR

Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan oldu.

Türk Büro Sen 7.Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Sami Çam, bayrağı Emin Dağaşan’a devretti.

Emir Dağaşan’ın göreve başlamasından dolayı sendika binasında devir-teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam; “21 Mart 2011 tarihinde Türk Büro Sen Çorum Şubesi’nin 1.Olağan Genel Kongresi’ni yaptık. Aradan 11 yıl geçti. 11 yıl sonra şubemiz bu süreçte gerçekten sendikal manada ve toplumsal hafıza içerisinde bir iz bıraktığımızı düşünüyoruz. Gün geldi iş bırakma eylemleri yaptık, gün geldi Saat Kulesi’nde bordro yaktık, adliyenin önünde halay çektik, acısıyla tatlısıyla 11 yılı geride bıraktık ve Türk Büro Sen’i Çorum’da bir marka haline getirdik. Bu teşkilat bir milletvekili adayı ve bir genel başkan yardımcısı çıkardı. O yüzden teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Türk Büro Sen bugün kendi iş kolunda yetkili sendikadır. Göreve geldiğimizde 148 üyemiz vardı bugün 520 üye ile yetkili sendikayız. Bu noktada görevi Emir Dağaşan’a devrediyoruz.” dedi

Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan ise; “Sami Çam başkanımdan bu görevi devralmak, emanetine sahip çıkmak şahsım için bir onurdur. Bundan sonraki süreçte sendikamıza üyelikleriyle destek veren, gönül veren her bir fert için emek mücadelemiz devam edecektir. Sami başkanımdan devir aldığım bu bayrağı onur ve şerefle taşıyacağıma söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.

Emir Dağaşan başkanlığındaki Türk Büro Sen Çorum Şubesi yönetimi şu isimlerden oluştu; "Ahmet Boyraz, Gizem Yıldızhan, Nihat Ölmez, Emre Başoğlu, Burcu Öksüz, Erol Arıcı."