Türk Büro Sen’den anlamlı kampanya

MURAT ÇETİN

Türk Büro Sen Çorum Şubesi, korona nedeniyle her zamankinden daha fazla kana ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekerek, anlamlı bir kampanya başlattı. Toplumun tümünü kan bağışı kampanyasına davet eden Şube Başkanı Sami Çam, “Her zamankinden daha fazla kan ihtiyacı var. Kan veriyoruz, kan vermeye davet ediyoruz.” dedi.

Bugün saat 15,00-18,00 arasında düzenlenecek olan kampanya için çağrıda bulunan Sami Çam, Gazi Caddesi üzerinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışı yapılacağını duyurdu.

Kızılay tarafından yapılan bağış çağrısına duyarsız kalmadıklarını dile getiren Sami Çam, “Kızılay’dan kan bağışı için gelen çağrıya duyarsız kalmayacağız. Bu çağrıya duyarsız kalmamak için 26 Ekim Pazartesi (bugün) günü saat 15:00 ile 18:00 saatleri arasında Gazi Caddesi Kızılay Kan Merkezinde “Kan veriyoruz Kan vermeye davet ediyoruz ”adı altında tüm üyelerimizi ve hemşerilerimizi kan bağışında bulunmaya çağırıyoruz. Kan bağışları sırasında pandemi kurallarına uygun ve tedbirli bir çalışma sergilenecektir.” diye konuştu.