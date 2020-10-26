Türk Büro-Sen’den kan bağışı çağrısı

M.BURAK YALÇIN

Türk Büro-Sen Çorum Şubesi Başkanı Sami Çam, verilen her bir kanın bir can kurtardığını belirterek, hem üyelerini hem de tüm Çorumluları Kızılay’a kan vermeye davet etti.

Türk Büro-Sen Çorum Şubesi üyeleri, koronavirüs nedeniyle her zamankinden daha fazla kana ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekerek, Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

‘HER KAN BİR CAN’

Gazi Caddesi üzerinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulunan Türk Büro-Sen Çorum Şubesi Başkanı Sami Çam, verilen her bir kanın bir can kurtardığını söyledi.

‘KAN STOKLARI AZALDI’

Vatandaşların pandemi sürecinde eskiye nazaran daha az kan verdiğini ifade eden Sami Çam, “Pandemi sürecinde insanların kan vermede sıkıntı yaşıyor ve bu aradada ameliyatların devam ediyor. Kan stoklarının büyük bir oranda azaldığını düşünüyoruz. Bizlerde Türk Büro-Sen olarak karınca kararınca katkımız olsun noktasında hem üyelerimizi hem de vatandaşlarımızı bu süreçte kan verme noktasında daha gönüllü, istekli olmalarını istiyoruz. Kan elzem birşey ama maalesef koronavirüs sürecinde bir sıkıntı yaşanıyor. Eskiye nazaran insanlar kan vermeye çekiniyorlar. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi ve üyelerimizi kan vermeye davet ediyoruz. Bunu aksatmasınlar” dedi.