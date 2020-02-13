Türk Büro Sen’den TÜRMOB’a kınama

FATİH BATTAR

Türk Büro Sen Çorum Şubesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunduğu personel politikasını eleştirerek; “TÜRMOB’un Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ruhsatı almış meslek mensuplarının esnek istihdam modeliyle Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda sözleşmeli bir biçimde çalıştırılması talebini, tüm çalışanlara ve meslek mensuplarına bir ihanet olarak addediyor, TÜRMOB’u bu girişiminden dolayı şiddetle kınıyoruz.” dedi

Sözleşmeli personel istihdamı modelinin çağdaş kölelik olduğunu belirten Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, “Biz Türk Büro-Sen olarak gerek 4/B’li gerek 4/C’li gerekse diğer adlar altındaki sözleşmeli ve esnek çalışma prensiplerine dayanan güvencesiz istihdam kaldırılması için var gücümüzle mücadele ettik ve bu kapsamdaki personelin kadroya geçirilmesi talebimizi eylem, etkinlik, görüşme ve hazırladığımız kanun teklifleri ile her alanda dile getirdik. Bu mücadelemiz 2011 ve 2013 yıllarında 4/B’li personelin kadroya geçirilmesi, 2018 başında da 4/C’li personelin 4/B’li statüye geçirilmesiyle kısmen meyvesini vermiştir. Ancak sözleşmeli istihdam politikasına kalıcı olarak son verilmemesi, bu sorunun artarak devam etmesine, Türk Büro-Sen’in de kadro mücadelesinin yükselmesine neden oldu. Biz Türk Büro-Sen olarak sözleşmeli ve esnek istihdamı çağın vebası, çalışma yaşamındaki sorunların kaynağı olarak görmekteyiz.” diye konuştu

TÜRMOB’un esnek istihdam talebinin ve bu konuda hazırladığı kanun teklifinin hangi mahfillere hizmet ettiğinin iyi anlaşılması gerektiğini aktaran Çam; “Bizler parçalanmış ailelerin dramını, gelecek kaygısı taşıyarak baskı altında çalışmanın zorluklarını, en temel çalışma hakkı olan görevde yükselme ve yer değiştirme haklarından mahrum bırakılmanın olumsuzluklarını kadro talebimiz ve mücadelemizle bertaraf etmeye çalışırken TÜRMOB’un esnek istihdam talebinin ve bu konuda hazırladığı kanun teklifinin hangi mahfillere hizmet ettiğinin iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu kuruluşun gençlerimize reva gördüğü istihdam biçiminin, çalışanlarımızı nasıl bir pranga altına aldığı, yıllardır sendikamızın bu düzene karşı koymak için verdiği cansiperane mücadeleyi nasıl akamete uğratmak istediği görülmelidir.

Türk Büro-Sen olarak biz kamuda esnek istihdamın kaldırılması, sözleşmeli personel istihdamına son verilmesi için yüzbinlerin sesi olmaya devam edeceğiz. TÜRMOB’un da yeni mağduriyetler doğuracak, memurluk güvencesini kaldırarak tüm kamu çalışanlarının istendiği anda işten çıkarılması arzusunda olanların ekmeğine yağ sürecek, yıllardır verdiğimiz ve olumlu sonuçlara yaklaştığımıza inandığımız kadro mücadelemizi baltalayacak, bununla birlikte kendi üyelerine dahi ihanet derecesinde zararlar verecek bu taleplerini şiddetle kınıyoruz. Ayrıca gerek Sosyal Güvenlik Kurumu, gerekse de Gelir İdaresi Başkanlığı’nda her kademede çalışan personelin, sunmuş olduğu hizmetin kaliteli mi, kalitesiz mi olduğunun tespit ve kararını bahse konu odanın verebilecek düzeyde olmadığını da hatırlatmak isteriz. Unutulmasın ki, halen ülkemizde kamu hizmetlerini özverili bir şekilde sunmaya çalışan devlet memurlarının “niteliksiz eleman” diye aşağılanmalarına da asla müsaade etmeyeceğimizi, buna en güzel cevabı ise yine bahse konu odaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süratli ve kaliteli hizmetleriyle memurlarımız verecektir.” ifadelerini kullandı.