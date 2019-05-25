Türk Eğitim Sen 7 ilçede yetkili sendika

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, sendikalarının 7 ilçede daha yetkili sendika olduğunu kaydetti.

Sungurlu, Osmancık, Mecitözü, Dodurga, Kargı, Ortaköy ve Boğazkale’de yetkili sendikanın Türk Eğitim-Sen olduğunu belirten Aydın, “Azmin zaferi, yoğun bir çalışma ve mücadelenin sonucudur bu.” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“Bir yetki süreci daha sona erdi. 4688 sayılı kanunun 30/a maddesi gereğince İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde de ilimizdeki sendikalı personel tespit formları imza altına alınmıştır. Türk Eğitim-Sen Hitit Üniversitesi yetkisinden sonra, 7 ilçemizde daha yetkili sendika olmuştur.

Bugün dünden daha güçlüyüz! Baskılara ve tehditlere boyun eğmeyen, menfaatleri için mevzi almayan, iş güvencesine ve geleceğine sahip çıkan, hak ve adalet mücadelemizde bizden desteğini esirgemeyen 2721 üyemize teşekkür ediyoruz. Sizler, ahlakın ve vicdanın zulme diklenen gür sesi oldunuz. Hakkı üstün tutma mücadelemize, duruşunuzla ve cesaretinizle ortak oldunuz.

Dik baş, tok karın, mutlu yarınlar için emek veren gayret gösteren ter döken bütün mücadele arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; bizlere olan bu inanç ve güveni unutmayarak çıktığımız emek mücadelesi yolunda yılmadan, yıkılmadan, eğilmeden ve eğrilmeden yürüyeceğimize söz veriyoruz. Ahlaka doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Temizliğe, dürüstlüğe, adalete ve samimiyete yürümekle sorumluyuz. Milli bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk milletinin sesi ve tercümanı olan Türk Eğitim-Sen bu yürüyüşte kararlıdır.

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube olarak 2721 üyemizle hak için, hukuk için, liyakat için mücadelemizde dünden daha güçlüyüz. 7 ilçemizde ve Hitit Üniversitesi’nde yetkiliyiz. Korku zihniyetini yıkmak için kararlı adımlarla bir yürüyüş başlattık. Daha mutlu, daha huzurlu bir eğitim camiası için, tüm benliğimizle haksızlığa karşı yürüyoruz, Adaletsizliğe karşı yürüyoruz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile kavgalı olanlara karşı yürüyoruz, kul hakkı yiyen haramzadelere, liyakati ve kariyeri yok sayan, nifaktan beslenen çevrelere karşı yürüyoruz.

Biz yürüyoruz, onlar korkuyor. Biz yürüyoruz, onlar telaşlanıyor. Biz yürüyoruz, onlar geriliyor. Biz yürüyoruz, onlar tir tir titriyor.

Bizler Türk Eğitim-Sen olarak, yalan yanlış işleyen bozuk saatlerin tam aksine işimizi en doğru şekilde yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Haklı davamızda kazandığımız bu başarının üyelerimize, eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile bir kez daha Şube Yönetim Kuruluma, İlçe temsilcilerimize ve yönetim kurullarına, kadın komisyonumuza, Üniversite yönetimimize, işyeri temsilcilerimize, vaat veya tehditlere kulak asmadan, günlük menfaatleri elinin tersiyle elinin tersiyle iten kıymetli üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gün gelip yaşanılanlar kaleme alındığında bugünlerin tarihini yazanlar, Sizlerden; dava arkadaşlarımızdan övgü ve takdirle bahsedeceklerdir. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Var olsun teşkilat. Var olsun Türk Eğitim-Sen.” (Haber Merkezi)