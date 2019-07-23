Türk Eğitim Sen heyeti Rektör Öztürk’ü kutladı

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi’nin yetkili sendikası Türk Eğitim-Sen, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dün gerçekleşen ziyarette Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Türk Eğitim-Sen Şube Başkan Yardımcıları Abdullah Güdek, Murat Tezcan, Oğuzhan Akbulut, Sinan Mol ve Mehmet Civan da hazır bulundu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.