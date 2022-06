Türk Eğitim-Sen’de hedef ülke geneli yetkiyi almak

Türk Eğitim-Sen İskilip İlçe Temsilciliği ‘Tek Yürek Buluşması’ adına program düzenledi.

Programa Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda üye katıldı.

Buluşmada bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun sözlerine “Çorum’da yetkili sendikayız. Şube Başkanımız Selim Aydın nezdinde tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” diyerek başladı.

Eğitim İş, Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen’in toplam 35 bin 863 üye artışı yaptıklarını Türk Eğitim-Sen’in ise 37 bin 921 üye artışı ile 3 büyük sendikanın yaptığı üye artışının toplamından daha fazla üye artışı gerçekleştirdiğini belirten Selahattin Dolgun, “Sayılar ortada, matematik yalan söylemez. Dualarla kurulan, dualı teşkilatımız dimdik ayakta, yoluna daha güçlü, emin adımlarla ve büyüyerek devam ediyor. İftira attınız olmuyor, bölmeye çalıştınız tutmuyor kurum amirleri baskı yapıyor yetmiyor, engellemek için her yola başvurdunuz sonuç ortada. Sizler anlayamazsınız bu inançlı, imanlı, Türkiye sevdalısı yiğitleri. Her bir üyemiz Kuvayı Milliye ruhuyla bayrağı yere düşürmemek için var gücüyle sendikasına sahip çıkmıştır. Yetkili ancak etkisiz sendika her yıl gücünü kaybediyor. Üyeleri şunu gördü ki, gerçek manada sendikacılığı Türk Eğitim-Sen yapıyor. Önümüzdeki yıl genel yetkiyi Türkiye’nin sendikasına vererek, kamudaki bu esaretin, liyakatsizliğin ve sahipsizliğin hesabını sormak için gün sayıyor. Her şeye muhalefet yaparak sendikacılık yaptığını zanneden, bağırlarına Atatürk rozeti takıp, Atatürk’ün Türk Milliyetçiliğini görmezden gelen, terör sevici milletvekilleriyle halay çekip basın açıklaması yapanlar sizleri de üyelerinize havale ediyoruz. Sadece Türk Eğitim-Sen’e nasıl zarar veririz diye kurulan sendikalara da şunu da söylemeden geçmeyeceğim; Beslendiğiniz kaynak neresi bilmiyorum ancak, yarın bir gün sizleri yarı yolda bırakırsa, lastik patlarsa anlayacağınız ah çekmeyin, ben ne yapmışım demeyin”dedi.

İrili ufaklı birçok sendikanın tek derdinin Türk Eğitim-Sen olduğunu ifade eden Dolgun, “Hep bizim üzerimize oynarlar, eleştirirler, yalan dolan iftiralarla bizden üye almaya çalışırlar. Bu durum şunu gösteriyor doğru yolda ilerliyoruz. Veriler ortada biz büyüyoruz, güçleniyoruz, etkili sendikacılığımız yetkiye doğru gidiyor. Onlar biliyorlar ki, Türk Eğitim-Sen’in olduğu meydanda, kendilerinin esamesi okunmaz. Çünkü biz sendikacılığı adam gibi yaparız. Aynı inanç, ihlas ve gayretle çalışarak önümüzdeki yıl yetkili sendika olacağız. Adanmışların, gönül insanlarının, dava adamlarının, serdengeçtilerin, Atatürk sevdalısı, memleket delisi, bayrak ve vatan aşığı, Türk milliyetçilerinin önünde kimse duramaz. Genel Başkanımızdan şube başkanlarımıza, ilçe temsilcilerimizden kadın komisyonlarımıza, işyeri temsilcimizden üyelerimize kadar mücadele eden, emek veren katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. 251 bin 809 üyemize selam olsun”ifadelerini kullandı.

Dolgun, aynı zamanda öğretmenlik meslek kanunu, 3600 ek gösterge ve gündemdeki önemli başlıklar hakkında da açıklamalarda bulundu.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de selamlama konuşması yaptılar. Program sonrası Türk Eğitim-Sen İskilip İlçe Temsilcisi Orhan Sağır hediye takdim etti.

Türk Eğitim Sendika İskilip Temsilcisi Orhan Sağır ise yaptığı konuşmada, “Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım bize emanet edilen bayrağı görevimiz süresince hep yukarıda dalgalandırmak için ahdettik. İlk yılımızda ilçemizde yetkili sendika olmayı amaçladık ancak hedefimize çok yaklaşmamıza rağmen henüz bunu başaramadık. Ancak sizlerin vermiş olduğu güçlü destek ile göreve geldiğimiz günden itibaren üye sayımızı neredeyse iki katına çıkardık. Bunu yaparken hiçbirinize makam mevki vadinde bulunmadık, atama sözü görevlendirme sözü vermedik. Bizler sadece haklı olduğunuz müddetçe her şartta her kademede her yerde her zaman sizlerin yanınızda olacağımızın sözünü verdik. Sizlerin büyük teveccühüyle 6 ay gibi kısa bir sürede çok büyük yol kat ettik. Vermiş olduğunuz bu büyük destek hem motivasyonumuzu hem de sorumluluklarımızı artırdı. Bu başarı elbette sadece benim başarım değildir. Başta Çorum Şube Başkanımız ve yönetimi olmak üzere ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ve sahada sendikalarımızın en kılcal damarları olan okul temsilcilerimiz büyük gayret gösterdiler. Bu başarıda pay sahibi olan emek veren tüm dava arkadaşlarıma huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkür ve minnet bizlerin yanında, bu kutlu çatı altına girme kararını veren siz değerli meslektaşlarımadır” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun Çorum ziyareti kapsamında, Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi, Boğazkale Şehit Mustafa Kabasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi, Alaca Cumhuriyet İlkokulu ve Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, eğitim çalışanları ile bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun’a, Şube Başkanı Selim Aydın, Şube Başkan Yardımcıları Abdullah Güdek, Oğuzhan Akbulut ve Sinan Mol eşlik etti. (Haber Merkezi)