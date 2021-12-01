Türk Eğitim-Sen’den emekli üyelerine vefa

M.BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi, 2020 ve 2021 yıllarında emekli olan üyelerine düzenlediği yemek programında teşekkür belgesi verdi.

Dün akşam Hanoğlu Konağı’nda gerçekleşen programa MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türk Emekli-Sen İl Temsilcisi Kamil Yiğit ve emekli üyeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi Başkanı Selim Aydın, sendikalarının “bizim ilkemiz önce ülkemiz” diyen ve devletinin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan vatan sevdalılarından oluşan milli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

2020 ve 2021 yıllarında toplam 110 üyelerinin emekli olduğunu aktaran Selim Aydın, “Çoğu üyemiz şehir dışında olduğundan aramıza katılamadılar. Türk Eğitim- Sen bugüne kadar dik ve omurgalı duruşunu gösteren bir sendikadır. Bu da üyelerimiz duruşları ve gayretleriyle olmuştur Sizler de bugüne kadar sendikamız ile birlikte her zaman ilkeli ve dik duruşunuzu gösterdiniz. Öncelikle, sizlere böyle bir sendikaya destek verdiğinizden ve hiçbir zaman dik duruşunuzdan taviz vermediğinizden mücadeleye devam ettiğinizden ötürü şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ise Türk Eğitim-Sen’in dahili ve harici şer odaklarına karşı varlığını Türk varlığına adamış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsız bir şekilde ezelden ebede yaşaması için mücadele veren bir marka ve kutup yıldızı olduğunu ifade ederek, “Toplumumuzun sizin gibi tecrübeli, işinde ehil, kariyet ve liyakat sahibi insanlara ihtiyacı olacaktır. Milletimizin birlik ve beraberliğine hizmet eden her türlü hayır işlerinde, dernek ve vakıf işlerinde görev yapmaya devam ediniz” diye konuştu.

MHP Çorum teşkilatının kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu vurgulayan Agah Karapıçak, “MHP İl Başkanı olarak şunu tüm samimiyetimle belirtmek isterim ki; MHP Çorum teşkilatımızın kapıları ve gönlümüz size daime açıktır. Gelin milli bekamızın bu zamanki mücadelesine katılın. El birliği yapalım, ülkü birliği yapalım ne kadar terör sevici ve iş birlikçi varsa yakalarından birlikte tutalım” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından emekli olan sendika üyelerine teşekkür belgeleri verildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021, 18:27