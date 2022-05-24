Türk İş İl Temsilcisi Üçtepe oldu

FATİH BATTAR

Yaklaşık 15 yıldır Çorum’da Türk İş Çorum İl Başkanlığı görevini yürüten Sefer Kahraman görev süresi dolması nedeniyle başkanlığı Yol İş 2 Nolu Şube Başkanı İhsan Üçtepe’ye devretti.

Başkanlık değişimi nedeniyle Türk İş Çorum İl Başkanlığı’nda görev devir-teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Sefer Kahraman, sendikanın hizmetlerinde her zaman ön safta yer aldıklarını belirterek; “22 yıldır yürüttüğüm Şeker İş Sendikası Çorum İl Başkanlığı görevim yıl başı itibariyle doldu. Genel merkez bir arkadaşımızı görevlendirilene kadar görevime devam ettim. Şeker İş’teki görev sürem dolduğu için Türk İş İl Başkanlığı görev sürem de doldu. Şimdi bu görevi Yol İş 2 Nolu Şube Başkanı İhsan Üçtepe’ye görevi devrediyoruz. Türk İş’in misyonu Türk milletinin geleceğinin misyonudur. Biz bu misyona layık olmaya çalıştık. İnşallah İhsan başkanımızın bizden devraldığı bayrağı daha yukarılara çıkaracaktır. Bizim üzerimize düşen ne varsa da yapmaya hazırız” dedi

Türk İş Çorum Şube Başkanı İhsan Üçtepe de Sefer Kahraman’a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek; “Aldığımız bayrağı daha yukarılara çıkarmaya çalışacağız. Bu görevde Sefer başkanımızın da tecrübeleriyle birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bu görevi yürüteceğiz ve tüm emekçi kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız.” diye konuştu

Konuşmaların ardından İhsan Üçtepe bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Sefer Kahraman’a plaket takdim etti.