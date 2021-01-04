Türk işçiler toprağa verildi

EROL TAŞKAN

Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Çorumlu Türk işçiler Selami Aydoğdu ile Erdinç Genç son yolculuklarına uğurlandılar.

22 yaşındaki Selami Aydoğdu'nun cenazesi Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan anne Sevil ve eşi İrem Aydoğdu ayakta durmakta güçlük çekti. Annesinin Türk bayrağına sarılı tabuta bakarak "Yavrum bizi bırakıp nerelere gidiyorsun? Hani bizi arayıp halimizi soracaktın? Sesine hasret kaldın yavrum" feryatları yürekleri dağladı.

Evli ve üç çocuk babası olan 44 yaşında hayatını kaybeden Erdinç Genç için ise Aşdağul Beldesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gözyaşlarının sel olduğu cenazede Genç’in yakınları ayakta durmakta zorlandı.

Cenaze törenlerine Dışişleri Bakanlığı Destek ve Koordinasyon Merkezi Başkanı Salih Mutlu, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri, Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Ferhan Işık, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türk işçilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.