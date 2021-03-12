Türk-İş’ten CHP ve İYİ Parti’ye ziyaret

Türk-İş'e bağlı sendika temsilcileri, İYİ Parti ve CHP Çorum İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a işçi bareti hediye etti.

Hem ülke hem de Çorum gündemiyle ilgili fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaretlerde, ayrıca işçi ve sendikaların genel durumları ve sorunlar için çözüm önerileri de değerlendirildi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Tes-İş Temsilcisi Ahmet Özgün, Karayolları 1 Nolu Şube Temsilcileri Hüseyin Coşkun ve Cafer Erkoç'a teşekkür ederek, sendika çalışmalarında başarılar dilediler.