Türk İş’ten ‘Kıdem Tazminatıma Dokunma’ eylemi

FATİH BATTAR

Türk İş ve Türk İş’e bağlı sendikalar dün 81 ilde eş zamanlı ‘Kıdem Tazminatıma Dokunma’ eylemi gerçekleştirdi.

Çorum’da da Türk İş Çorum İl Temsilciliği tarafından Kent Meydanı’nda “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelere karşı eylem yapıldı.

Eyleme Türk İş’in yanı sıra DİSK ve Eğitim Sen de destek verdi.

Türk İş Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman, kıdem tazminatının Türk İş’in kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Kıdem tazminatının işçilerin en önemli güvencesi olduğunu ifade eden Kahraman; “İşçinin yıllardır döktüğü terin ve verdiği bir ömrün karşılığıdır. Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz” dedi.

Belediye İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Mehmet Şen de çalışanların son günlerde sıkıntılı bir durum yaşadığını ve kıdem tazminatı üzerine yapılmak istenen düzenlemelerle milyonlarca kişinin mağdur olacağını belirterek; “Bu uygulama ile İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatları ortadan kaldırılıyor. Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor. Ama ortada paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yok. Fatura her zaman olduğu gibi işçiye kesiliyor. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Bu konuda görüşümüz net Türk-İş kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz” ifadelerini kulandı