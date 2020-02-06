Türk kültürünü ve halk oyunlarını dünyaya tanıtacaklar

FATİH BATTAR

Adını dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş’ten alan Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni yerinde hizmete girdi.

Açılışta İdlib ve Van’dan gelen acı haberler nedeniyle sade bir tören yapıldı.

Kale Mahallesi Zafer 3. Cadde No:11 adresinde hizmete giren Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

2018 yılında Emine Özten başkanlığında faaliyete başlayan Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Çorum’u ulusal ve uluslararası bir çok müsabakada temsil ederek, başarılı çalışmalara imza attı.

Kültür, sanat, müzik ve spor alanında geleceğin sporcularını yetiştiren Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü yeni dernek binasında Çorum’un adını Türkiye’de duyuracak yeni nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Dernek açılışında bir konuşma yapan Dernek Başkanı Emine Özten; “Dernek olarak amacımız dernek üyeleri arasında birlik ve beraberliği temin etmek, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek ve Türk kültürünün, Türk folklorunu bu daldan milli şuura uzatmak ve dünya ulusuna tanıtmak. Ayrıca spor alanında yaptığımız çalışmalarla birlikte Atatürk ilkelerinin aydınlattığı yolda gençlere hizmet etmek.” dedi

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak bu tür güzel derneklerin yanında olduklarını belirterek, derneğin yeni yerinde çalışmalarında başarılar diledi. Vali Mustafa Çiftçi ise “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Önce deprem, sonra İdlib, ardından çığ ve uçak kazası. Çok zor günlerden geçiyoruz. İnşallah bir an önce bu zor günleri kolay atlatırız.” diye konuştu

Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 2018 yılında kurulmasına rağmen başarılı çalışmalara imza attığını belirten Çiftçi, yeni dernek binasında yeni başarılara imza atılması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri dernek binasını gezerek, dernek Başkanı Emine Özten’den dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.