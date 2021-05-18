‘Türk milletinin hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesi’

AK Parti Çorum Milletvekili Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayınladı.

19 Mayıs’ın, Türk milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesi olduğunu belirterek mesajına başlayan Oğuzhan Kaya, “Tam 102 yıl önce Samsun’da milli mücadeleyi başlatan bu meşale, milletimizden aldığı ilham ve destekle kurtuluş mücadelemizin işaret fişeği olmuştur” dedi.

Mesajında, “Bugün Milli Mücadelemizin işaret fişeği olan bu önemli adımın 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal; bu meşalenin ışığında milli mücadelenin Amasya’da yol haritasını çizmiş, Erzurum ve Sivas’ta hedefine kitlenmiş, Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla birlikte gücüne güç katmış ve 29 Ekim 1923’de milli mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandırmıştır” ifadelerini kullanan Kaya, “Her yıl yurdumuzun dört bir yanında, ay-yıldızımızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutladığımız bu bayramda maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde ve balkonlarımızda kutluyoruz. Biliyorum ki milletimiz ve devletimize güç katan, büyüklük kazandıran gençlerimizin coşkusu balkonlardan taşacaktır. Şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her koşulda gençlerimizin coşkusu artarak devam edecektir. Gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetinin farkında olacaktır. Şüphe yok ki, dün olduğu gibi, bugün de, yarın da ülkemizi daha aydınlık yarınlara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedefine, 2053, 2071 hedeflerine ulaştıracak, daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla taşıyacak olan yine siz gençler olacaksınız. Milli Mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 102. yılı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum” şeklinde kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 23:22