‘Türk milliyetçiliğini yaşatmak boynumuzun borcu’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, vefatının 23. yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alpaslan Türkeş’i andı.

“Tanıma şerefine sahip olup tedrisatından geçenlerden biri olarak, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i uçmağa varışının 23. yılında saygı ve özlemle anıyorum.” diyen Özsaçmacı, şunları söyledi:

“Yeni Türkiye; Türklüğün olmadığı, Türklüğün yok edildiği ve etnik temelde parçalara ayrıldığı bir kavramı ifade etmektedir. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan zihniyet, gizli değil açık bir savaş başlatmıştır. Belli ki oyunun içerisinde Türklüğü yok etme hedefi var.

Çok yakın zamana kadar Türkiye’de her akımı derin bir biçimde etkilemiş olan "biz bize benzeriz" psikolojisinden, dünyaya kapalı olmaktan çıkmak lazımdır. Teknolojide olduğu gibi ekonomide, siyasette ve hukukta da dünya standartlarına ulaşmak, "dünyada yer almak", milliyetçiliğin temel motivasyonu olmalıdır.

Şimdi, bir yandan kökendeki sosyal bilim geleneğine dönmek; öbür yandan Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarının dünkünden çok farklı olduğunu ve yeni yaklaşımlar gerektirdiğini görmek gerekiyor.

Başbuğ Türkeş karizması ebediyete intikal ettikten sonra, artık, milliyetçilik sadece slogan atılıp tekrarlayarak, daha çok hamaset yaparak yürünemeyeceğini Başbuğ Türkeş’in yokluğunda anlamış olduk. Milliyetçilik, her şeyden önce, toplumsal bir "reel Türkiye" fotoğrafı çekmeli, ona göre realist ve pratik çözümler önermelidir. Bu da ancak sosyal bilimlerle mümkün olur. Bu nedenlerle Başbuğ Türkeş’i iyi anlayıp geleceği iyi okumalıyız. O nedenle dokuz ışık doktrini tekraren okunmalıdır.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in eserlerine sahip çıkmak, Türk Milliyetçiliğini sonsuza kadar yaşatmak boynumuzun borcudur. Başbuğumuz bizlerle bir araya geldiğinde bize ‘Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı yere düşürmeyin’ derdi. Şimdi vatana, millete ve bayrağa en çok sahip çıkmamız, sorumluluk almamız gereken bir dönemdeyiz. Şunu aklımızdan çıkarmayacağız; Ülkücüler olarak, Türk milletinin bükülmez bileğiyiz.

Tanıma şerefine sahip olup tedrisatından geçenlerden biri olarak; ‘Ocağında yanan benim,

Közünü ele vermem’ görüş ve düşüncelerimle, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i Uçmağa varışının 23. yılında saygı ve özlemle anıyorum.”