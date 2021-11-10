Türk Sağlık Sen’de genel kurul heyecanı

MURAT ÇETİN

Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök gazetemizi ziyaret ederek, tüm üyelerini 20 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirecekleri 7. Olağan Genel Kurulu’na davet etti.

Genel Yayın yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaret ederek, genel kurul hakkında bilgi veren Fatih Gök, 20 Kasım Cumartesi günü Yıldız Park 4 nolu salonda yapılacak olan genel kurulun saat 11:00’da başlayacağını duyurdu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, sendikal çalışmalarla ilgili sohbet ettiği Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök’e ziyaret için teşekkür ederken, genel kurulun da hayırlı olması temennisini paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 18:52