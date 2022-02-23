Türk Sanat Müziği Gecesi’ne yoğun ilgi

Çorum Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yıldırım Bekçi ve Esra Turan’la ‘Türk Sanat Müziği Gecesi’ Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Türk Sanat Müziğinden seçkin eserlerin seslendirildiği konser, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Çorum Belediyesi, ‘Türk Sanat Müziği Gecesi’ ile müzikseverleri buluşturdu. Gecede Banu Kocuk, Esra Turan ve usta isim Yıldırım Bekçi birbirinden güzel eserler seslendirdi. Sanatseverler de büyük bir coşkuyla seslendirilen eserlere eşlik etti.



Konseri, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel ve Turhan Candan da izledi. Konser Çorum Web TV’den de canlı olarak yayınlandı.

Konser sonunda Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yıldırım Bekçi ve solistlere çiçek takdim etti.