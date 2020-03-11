‘Türk seramik sektörü dünya liginde’

İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA), CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. Sektöre yön veren 1200’ün üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşen fuar, 14 Mart’a kadar açık olacak.

Fuar açılışında konuşan Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Türk seramik sektörünün dünya liginde olduğunu ve 1,2 milyar doları aşan ihracatı ile ülke ekonomisine en yüksek katma değeri sağlayan sektörlerin başında geldiğini iletti.

Türkiye Seramik Federasyonunun (TSF) sahibi olduğu, Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) ve CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık işbirliğinde gerçekleştirilen fuarın açılışı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı - Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TSF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel BARAN ve CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Eremin’in katılımı ile yapıldı.