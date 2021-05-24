Türk Telekom’a tecrübeli yönetici

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Türk Telekom Çorum İl Müdürü Mustafa Töre göreve başladı.

Sinop İl Müdürlüğü’nden Çorum’a tayin olan Mustafa Töre, geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle yeni görev yerinde mesai başı yaptı.

Meslekte 22 yıllık tecrübeye sahip olan Töre, Çorum’un iletişim altyapısını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Gazetemize konuşan Töre, “180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan şirketimizde çalışmanın verdiği heyecanla, müşterilerimizin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına hızlı ve doğru şekilde cevap verebilmek, ülkemizin dijital dönüşümü yolunda üzerimize düşeni yerine getirmek adına; güçlü, yetkin ve dinamik kadromuzla var gücümüzle canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

MUSTAFA TÖRE KİMDİR?

Amasyalı bir ailenin evladı olan Mustafa Töre, 1974 yılında Samsun’da doğdu.

İlk ve orta öğreniminin ardından 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

1999 yılında Iğdır’da Radyolink Mühendisi olarak göreve başlayan Töre, Amasya’da Erişim Şebekeleri Şef Mühendisi, Teknik İşletme ve Yatırım Müdürü, Teknik Operasyonlar Müdürlüğü görevlerini ifa ettikten sonra 2017 yılında Sinop Türk Telekom İl Müdürlüğü görevine atandı.

Mayıs ayı itibarı ile Çorum Türk Telekom İl Müdürü olarak atanan Töre, evli ve bir çocuk babası.

Radyo kontrollü model uçaklara ilgi duyan Töre, geleneksel ve modern okçuluk ile binicilik gibi ata sporlarıyla da yakından ilgileniyor.

HAKİMİYET, Türk Telekom Çorum İl Müdürü Mustafa Töre’yi kutlar, yeni görevinde başarılar diler.