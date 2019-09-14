Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetleri Hitit Kaymak Kafe’de

FATİH BATTAR

Bahabey Caddesi’nde (Fenomen AVM yanı) hizmet veren Hitit Kaymak Kafe ve Restaurant, Türk ve dünya mutfağından enfes lezzetleri ve her zevke hitap eden kahve çeşitleri ile Çorum halkının en çok tercih ettiği kafelerden biri oldu.

Şubat ayında hizmete giren ve açıldığı günden bu yana Çorum halkına en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmayı amaç edinen Hitit Kaymak Kafe, nefis lezzetleri, kahve çeşitleri ve nezih ortamı ile adından söz ettirmeyi başardı.

İşletmeciliğini Hüseyin Özgür Gül, Hüseyin Gül, Gürsel Gül ve Mürsel Gül’ün yaptığı Hitit Kaymak Kafe ve Restaurant, Cumartesi günü basınla tanışma kahvaltısı düzenledi.

Çorum’da yerel basının önemine vurgu yapan işletme sahiplerinden Hüseyin Özgür Gül, basına Kaymak Kafe’yi tanıttı.

Gül; “Hitit Kaymak Kafe olarak Şubat ayından faaliyete geçtik. Hitit Kaymak Kafe olarak Türk ve dünya mutfağının enfes lezzetlerini Çorum halkı buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Enfes lezzetlerin yanı sıra işletme olarak her zevke ve her damağa uygun kahve çeşitlerimiz bulunmakta. İşletmemizin en büyük özelliği de çocuk oyun bölümümüzün olması. Ailler, çocukları ile birlikte geldiklerinde çocuklar için oyun alanımız var. Aileler enfes lezzetlerimizi tadarken, çocuklar da çocuk oyun alanında Çocuk Gelişimi Uzmanı eşliğinde eğlenme fırsatına sahip.” dedi

Güleryüzlü hizmet ve deneyimli personeli ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Gül, tüm Çorum halkını nefis lezzetleri tatması için Kaymak Kafe’ye davet etti.