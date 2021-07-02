Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

FATİH BATTAR

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı hava akrobasi timi Türk Yıldızları, Çorum semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları’nın uçuşunu izlemek isteyen yüzlerce kişi Kadeş Meydanı’na akın etti. Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Yıldızları tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları Çorum semalarında nefes kesen gösteriye imza attı.

Merzifon Havaalanı’ndan havalanan Türk Yıldızları ilk önce gökyüzünde ay yıldız çizdi. O anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak Türk Yıldızları’nı fotoğrafladı.

Yaklaşık 30 dakika süren gösteride jetlerin sergilediği akrobatik hareketler izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Heyecan dolu anlar yaşayan vatandaşlar Türk Yıldızları’nın alçak uçuŞ gösterisinde pilotlara el sallamayı ihmal etmedi.

Çorum Belediyesi de organizasyon kapsamında vatandaşlara limonata ve pamuk şeker ikram etti.

Gösteriyi Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Akar ve çok sayıda vatandaş izledi.