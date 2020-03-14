Türkçe’nin yabancılaşmasına karşı farkındalık sergisi açtılar

RECEP MEBET

Final Akademi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türkçe’nin yabancılaşmasına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sergi açtılar.

“Türkçesi Varken” adlı sergi, Çorum Final Akademi Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

Sergi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mehpare Canan Şahin, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Nuray Samut, Esra Tekin, Kadir Özçiftçi ve Nuh Bozoğlu öncülüğündeki etkinlikte Sena Zengin, Emre Bolat, Emin Furkan Çoban, Neslihan Afacan, Özlem Dilekçi, Eşref Elsüer, Elif Topal, Hatice Gökdoğan, Selin Nur Uslu, Ahmet Melih Tök ve Dilara Kesergen isimli öğrencilerin görev aldığını söyledi.

Türkçe’nin doğru kullanımı ve gelecek kuşaklara aktarılması düşüncesiyle kolları sıvayan öğretmen ve öğrencilerin örnek bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Mehpare Canan Şahin, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

8 Şubat’ta başlayan serginin 18 Mart 2020 tarihine kadar okul girişinde gezilebileceğini belirten Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Konuşurken veya yazarken, Türkçe karşılığı varken pek çok yabancı kelimenin tercih edildiğini üzülerek gözlemliyoruz. Türkçemizin yabancılaşmasına karşı dur demek adına böyle bir çalışma yapan öğretmen ve öğrencilerimiz, açtıkları sergi ile toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyorlar.

3 bölümden oluşan sergide Türkçe sevgisi ve doğru kullanımı, Türk Edebiyatı’nda ilkler ve az bilinenlerin yanı sıra öğrencilerimizin çalışmaları yer alıyor.

Sergide yer alan özel bölümümüzde Türkçe’nin ilk sözlüğü olan Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t Türk adlı eserini de ziyaretçilerimizin ilgisine sunuyoruz.”

Türk Edebiyatı’nın unutulmaz isimleri ve eserlerinden örneklerin de yer aldığı serginin hafta içi 16.00-18.00, cumartesi günleri ise 10.00-17.00 saatleri arası gezilebileceği belirtildi.