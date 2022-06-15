Türkiye birincisi Çorum’dan çıktı

FATİH BATTAR

Türkiye genelinde Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatını anlamak ve emaneti olan değerleri öğrenerek yaşatmak amacıyla düzenlenen “Sana Emanet” yarışmasında Sosyal Bilimler Özejder Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisi Aleyna Nur Turan Türkiye birincisi oldu.

Sana Emanet çevrimiçi Bilgi Yarışması Türkiye’nin 81 ilinden 6.-7. sınıflar ve 9.-10. sınıfların katılımıyla gerçekleştirildi. Ensar Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmada tüm sorular “Sorularla 40 Derste Peygamberimizin Hayatı” kitabından soruldu. Yarışmaya Çorum’dan yaklaşık 2 bin öğrenci başvururken, 27 öğrenci Türkiye derecesi yapmayı başardı.

Ensar Vakfı Çorum Şubesi tarafından Türkiye derecesi yapan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Abdurrahman Çırak, ödül alan öğrenciler ile aileleri katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi yarışmada Türkiye birincisi olan Aleyna Nur Turan’ı tebrik ederek, birincilik ödülü olan 10 bin TL’yi takdim etti. Ayrıca Özejder Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi Müdürü Necmettin Ünal ve okul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hüseyin Gümüş’e altın hediye edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Türkiye derecesi yapan Çorumlu öğrencileri kutlayarak; ‘Çorum bu yarışmada Anadolu illeri arasında birinci sırada yer almayı başardı. Öğrencilerimiz ‘Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz’ sözünü bir kez daha herkese gösterdi.” şeklinde konuştu

Program dereceye yapan diğer öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.