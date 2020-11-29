Türkiye Çorum Leblebisi’ni konuştu

EROL TAŞKAN

Çorum Belediyesi’nin girişimiyle Payitaht dizisine taşınan Çorum tanıtımı, Türkiye genelinde büyük bir yankı buldu. “Helal olsun” dedirten bu tanıtım çalışmasında, Çorumlu 7-8 Hasan Paşa’nın şahsında tüm Çorumlular gururlandırılırken, haklı gururumuz olan Çorum Leblebisi de layık olduğu övgülerle milyonlarca izleyicinin gündemine yerleşti.

Küçük bir fikrin, büyük bir tanıtıma doğru yelken açtığı süreci başarıyla yöneten Çorum Belediyesi, önemli bir tanıtım başarısına imza attı.

Herkes Yapamaz sloganıyla yola çıkan başarılı çalışmaların son halkası haline gelen tanıtımda, bir kez daha Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz sözü zihinlere ve gönüllere kazındı.

İzleyici rekorları kırmasıyla ünlü Payitaht dizisi, ilk kez bir şehrin tanıtımına bu kadar geniş yer verirken, Mahmut Paşa’nın doyumsuz iştahıyla söz ettiği sempatik sahneler, ekranlara kilitlenen milyonlarca izleyicinin zihnine hem Çorum’u hem de Çorum Leblebisi’ne adeta nakşetti.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 18:51