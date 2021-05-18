‘Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanet’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladılar.

Ortak bir mesaj yayınlayan Karadaş ve Başaranhıncal, mesajlarında şunları kaydettiler: “Ulusal bağımsızlığımızın milat tarihi olan ve kurtuluş ateşinin yakıldığı günün 102'inci yıl dönümünde, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Gençlik Spor Bayramını kutlamanın sonsuz mutluluğu ve coşkusu içerisindeyiz. Ulu Önder Atatürk, Türk gençliğine olan güvenini her fırsatta dile getirmiş ve kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Gençlerimizin milli ve manevi zenginlikleriyle, bütün güzellikleriyle birlikte ülkemize ve devletimize sahip çıkacağına inancımız tamdır. Bugün bizlere düşen görev; diline, kültürüne, tarihine bağlı, özgür düşünceli, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan, toplumdan, dünyadan haberdar, gelişmelere açık gençler yetiştirmek, bu sayede de büyük ülkemizi medeniyetin beşiği haline getirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yarınlarımızın güvencesi tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz.”