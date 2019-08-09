Türkiye'de bir ilke imza attılar

M.BURAK YALÇIN

Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Çocukları Koruma Derneği yaptığı başarılı çalışma ve projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Ergoterapi sınıfı ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Ayrıca oluşturulan spor sınıfı ile engelli çocukların anneleri ile spor yapmasına imkan tanındı.



İşitme, duyma başta olmak üzere denge ile birlikte altı duyunun gelişimine katkı sunan merkez, Türkiye’de sadece bir kaç özel merkezde bulunan bu imkan, Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Çocukları Koruma Derneği’nin çabalarıyla Çorum’a kazandırıldı.

Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği’nin hazırladığı “Ailem Mutlu Zihnim Mutlu” projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Çorum İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Neslihan Hüsülüoğlulları, özel öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak kürsüye gelen Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Neslihan Hüsülüoğlulları, bu projede aileleri sosyalleştirerek ve eğitimlerini sağlayarak stresle baş etme yeteneklerini artıracaklarını söyledi.

‘TEMEL AMACIMIZ, AİLEYİ HATTA ÇEVRE MUTLU ETMEK’

Engelli ailelerinin manevi ve psikolojik umutsuzluk duygusuyla baş etmek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını da ifade eden Hüsülüoğlulları konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Çorum’da Milli Eğitim’e bağlı, farklı ağırlık düzeylerine sahip bin 50 zihinsel engelli çocuk eğitim görmekte, özel rehabilitasyonları da sayarsak bu sayı 2 bine çıkmaktadır. Bu, en yakın çevreyle bile hesaplasak en az 10 bin kişinin etkilenmesi demek. Normal insanlar denge dahil 6 duyusuyla kendisini ve çevresini algılayarak istendik, ölçülü ve doğru tepkiler verebilirler. Projemiz kapsamında “Ailenin Mutluluğu” projemiz de yer almaktadır. Bu projede temel amacımız bir ailede annenin mutluluğuna destek olmak, annenin mutluluğuyla beraber çocuğu babayı hatta komşularını ve çevreyi de mutlu etme olayı vardır.”

YAPACAKLARI FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yapacakları faaliyetler ile ilgili de bilgi veren Hüsülüoğlulları, “ Annelere yönelik plates ve aerobik kursu, nakış kursu, beslenme ve doğru yemek pişirme etkinlikleri yapacağız. Babalara yönelik çocuklarıyla beraber halı saha maçları yapacağız. Çocuklara yönelik, özel bir sınıfın oluşturulması, Türkiye’de ilk defa Çorum’da bir Özel Eğitim okulunda oluşturulacak uygulama ile, engelli çocuğun hem sportif faaliyetlerini korunaklı bir şekilde yapmasına olanak sağlayan hem de farklı zihinsel gelişimlerine ve eğitimine katkı sunacak değişik materyallerden oluşan bir sınıf oluşturulacak. Aile bireylerine hep birlikte geziler düzenlenecek. Proje kapsamında manevi destek seminerleri, müzikterapi, Psikolojik destek seminerleri ve Özel Eğitim Seminerleri düzenlenecek ancak çocukları sıkmamak adına ayda bir kere düzenlenecek. Proje iştirakçilerimiz ise Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü” diye konuştu.

Hüsülüoğulları’ndan sonra kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’da engellilerle ilgili hükümet olarak yaptıkları icraatlar hakkında kısaca bilgi verdi.

AHLATCI: 520 BİN ENGELLİ KARDEŞİMİZE EVDE BAKIM HİZMETİ VERİLİYOR

Yusuf Ahlatcı, 520 bin engelliye evde bakım hizmeti verildiğini belirterek, “100’e yakın rehabilitasyon merkezinden de 7 bin kardeşimiz faydalanmakta. Özel bakım hizmetleri kapsamında 16 bin kardeşimiz bu hizmetleri alabilmekte. Genel Başkanımızın dediği gibi her mücadele önemlidir ama zihinsel ve bedensel engellilere verilen emek ömrün tamamını kapsaması sebebiyle her türlü övgünün üzerindedir” ifadelerini kullandı.

CEYLAN: SİZ PROJE ÜRETİN BİZ DESTEK OLALIM

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da engellilerle ilgili yapılacak olan her türlü projenin yanında olduklarını söyledi.

‘İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA BENİ ARAMAZSANIZ VEBALİ BOYNUNUZA’

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunun eski binasının uygun olmayan bir mekân olmadığını, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’la görüşerek yeni bir binaya ihtiyaç olduğunu ilettikleri dile getiren Milletvekili Ceylan, “Çok şükür bugün pırıl pırıl bir yerde programımızı yapıyoruz. Yavrularımızın böyle bir mekânda program yapması beni duygulandırdı. Herkes bir engelli adayıdır. Bir saniye sonra ne olacağımız belli değil. Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ne zaman ne ihtiyacınız olursa beni aramazsanız vebali sizin boynunuzda. Bu ülkede ilk engelli yasasını çıkaran AK Parti’dir. Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde” şeklinde konuştu.

CEYLAN’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Konuşmaların ardından Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Neslihan Hüsülüoğlulları, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a engellilere vermiş olduğu destekten dolayı plaket takdim etti.

Proje tanıtım toplantısı kesilen pastanın ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 19:45