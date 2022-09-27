‘Türkiye'deki ceza ve tutuk evlerinin şartları Almanya’dan daha iyi’

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu, yaptığı açıklamada, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu uhdesinde faaliyet gösteren Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nun 20– 24 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya’ya gerçekleştirdiği resmi çalışma ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.

Berlin’de bulunan Heidering Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ederek, cezaevi yetkilileri ile görüşüp ceza infaz sistemleri hakkında bilgi alıp, tecrübe paylaşımında bulunduklarını kaydeden Milletvekili Erol Kavuncu, “Tutuklu ve hükümlülerin yaşam alanlarında incelemeler yaptık. Almanya’da ceza ve infaz uygulamaları hususunda yetkililerden aldığımız detaylı bilgiler ve Almanya'nın en donanımlı, modern cezaevlerinden Berlin Heidering Cezaevinde yerinde yaptığımız incelemelerde, Türkiye’deki cezaevlerinin ve bu husustaki uygulamalarımızın, özellikle ve öncelikle insan hak ve özgürlükleri bağlamında tamamen dünya standartlarında uygulamalar olduğunu gördük ve tespit ettik. Eski Türkiye ve bu gün bir çok dünya ülkesi ile kıyasladığımızda, Türkiye'de şu anki ceza ve tutuk evleri şartlarının oldukça iyi durumda olduğunu kıyaslamalı olarak Almanya’da bir kez daha memnuniyetle müşahede ettik. Almanya’daki temaslarımız kapsamında, Berlin Eyaleti Adalet, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Sentörlüğü Devlet Sekreterliği Biriminde muhataplarımız ile bir araya gelerek; insan hakları ve ırk, etnik köken inanç temelli ayrımcılığa karşı mücadele konusunda Almanya’da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar konusunda bilgi aldık. Almanya makamlarıyla yaptığımız söz konusu görüşmelerde, Türkiye'nin, dünyanın birçok bölgesinde baskıya, zulme, tacize, insan hakları ihlallerine maruz kalan mazlumların yanında olmaya, onların acılarını dindirmek için her türlü girişimde bulunmaya kararlılıkla devam ettiğini vurguladık” dedi.

Son dönemde özellikle kıta Avrupa'sında ve Almanya’da bazı aşırıcı siyasi çevrelerin, mesnetsiz suçlamalarla, özelde Almanya’da yaşayan Müslüman Türk toplumunu ve genelde Müslümanları hedef alarak, kendi siyasi hırs ve gündemlerine alet etmeye çalışmalarından ciddi manada endişe ve rahatsızlık duyduklarını ifade ettiklerini kaydeden Kavuncu, “Bu hususla ilgili yetkili makamları önlem almaya davet ettik. Almanya’da heyet olarak gerçekleştirdiğimiz resmi program kapsamında, Almanya büyükelçiliğimiz Sayın Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosumuz Sayın Olgun Yücekök ile son derece faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca, Almanya’daki temaslarımız çerçevesinde, AK Parti Almanya Temsilcimiz Meryem Göka, Berlin UID Başkanımız Sinan Kaplan, Berlin Türk Federasyonu Başkanı İbrahim Yiğit ile bir araya geldik. Kıta Avrupa'sında, Almanya’da yaşayan ve yüreği hep Türkiye ile çarpan, vatandaşlarımızın genel durumları, talep ve beklentileri üzerine son derece verimli istişarelerde bulunduk. Ayrıca ziyaretimiz sürecinde Cuma namazımızı, tarihi geçmişi 17. yy'a kadar uzanan, haziresinde çok sayıda şehit-i şüheda ecdadımızın metfun bulunduğu, DİB Berlin Türk Şehitlik Camiinde eda ettik. Namaz sonrası, gönlü, yüreği hep Anadolu'muzla birlikte çarpan gurbetçi vatandaşlarımızla hasbihal edip, Şanlıurfa'mızdan bir annemizin cenaze namazına katılıp, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimizi ilettik. Almanya’ya gerçekleştirdiğimiz bu son derece önemli ve verimli ziyaret sonrasında, Almanya’daki ceza infaz süreçleri, suçla mücadele, topluma yeniden kazandırma ve insan hakları, ırk, etnik köken inanç temelli ayrımcılığa karşı mücadele konularında hazırlanacak kapsamlı rapor, TBMM’de ve yurtiçi ve yurtdışında tüm ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde değerlendirilecektir. Komisyon çalışmalarımıza verdikleri destek, güzel ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Almanya Büyükelçiliğimiz, Berlin Başkonsolosluğumuz ve stk temsilcilerimize ve sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)