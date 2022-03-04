‘Türkiye dirayetli duruşuyla önemli bir rol üstleniyor’

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin dirayetli bir duruş sergilediğini belirterek bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Genç (MÜSİAD) Çorum Şubesi üyeleri Millet Bahçesi’nde kahvaltıda bir araya geldi. Yapılacak çalışmaların da istişare edildiği toplantıya Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

‘YENİ FİKİRLERE AÇIK OLMALIYIZ’

Toplantıda konuşma yapan Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan, birlik ve beraberliği önemine değinerek, “Ekip ruhumuzu koruyarak sahaya daha iyi projeler ile çıkmamız için bu tip organizasyonlar düzenlemek bizim için çok önemli. Bu ekibimizle oldukça güçlü ve güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Ekibimiz ile Çorum'u daha da ileriye taşımak, Çorumlu gençlere hizmet etmek, memleketimize, vatanımıza ve milletimize hayırlı bir evlat olabilmek için var gücümüzle çalışmak bizlerin en büyük arzusu. Gençlik çalışmaları hayati önem taşımaktadır. Şuan ki değişen ve dijitalleşen dünya üzerinde yeni kavramını hayata geçirmeliyiz. Yenilikçi bir gençlik olmalıyız ve yeni fikirlere açık olmalıyız. Bu sayede memleketimizin daima ileri gideceği inancındayız” diye konuştu.

‘DÜNYA ŞUAN DA ÇOK DAR BİR BOĞAZDAN GEÇİYOR’

Ülke gündemine dair değerlendirmelerde de bulunan Erdem Arslan, şunları söyledi: “Dünya şuan da çok dar bir boğazdan geçiyor. Ülkemiz bu konuda dirayetli ve dik duruşu ile çok önemli bir rol üstlenmiş durumda. Bu da bizleri bu ülkenin evlatları olarak gururlandırıyor. Sonuna kadar mücadele etmemiz için perçinliyor. Bu konuda da milletimizin her daim yanındayız.”

Gençlerin fikirlerinin kendileri için çok önemli olduğunuda aktaran Arslan, “Bugün burada hem kadın hem de erkek üyelerimiz var. Kadınların artık iş hayatında ne kadar aktif olduğunu, ne kadar söz sahibi olduklarını ve güçlü olduklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu da bizi oldukça gururlandırıyor. Ayrıca aramızda Z kuşağı olarak nitelendirilen arkadaşlarımız da aramızda. Bu arkadaşlarımız ile olmak bizlere mutluluk veriyor. Genç kardeşlerimizin fikirleri bizler için çok önemli. Bizler büyüklerimizden aldığımız tecrübeleri elimizden geldiği kadar bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu bizim en büyük görevlerimizden birisidir. Kadınlar ve gençler bizlerin baş tacıdır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)