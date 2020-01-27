Türkiye Elazığ için seferber oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesini vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Edirne'den, Kars'a Türk milleti depremzedelerin yardımına koştu.

Resmi olarak bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenen yardım kampanyalarında, 5 milyon 312 bin 85 lirası kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarında, 25 milyon 25 bin 280 lirası ise SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplandığı bildirildi.

Soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için giyecek ve yiyecek malzemeleri kısa sürede organize edilen yardım kampanyaları ile toplanıyor. Siyasi parti ayrımı olmaksızın bütün belediyeler Türkiye'nin dört bir yanında hazırlanan yardımlar Elazığ'a doğru yola çıktı. Bölgeye giden destek hizmetleri lojistik ekibi ile birlikte her öğün 3 bin kişiye 2 çeşit yemek üretme kapasitesine sahip yemek tırı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, jeneratör vb. ekipmanlarla birlikte gıda mühendisi, aşçı, teknik ve hizmet personelleri bulunuyor.

Bu arada Çorum Belediyesi tarafından Pazar günü yola çıkan 1040 koli gıda paketi ve 1900 parça giysi ve battaniye taşıyan yardım konvoyu da Elazığ’a ulaştı. Çorum Belediyesi’nin 3 Tır yardım konvoyunun yanı sıra Çorum halkı da Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören depremzedeler için SMS’lerle yardım ulaştırmaya devam ediyor.

ELAZIĞ İÇİN REKOR BAĞIŞ TOPLANDI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 51 milyon TL bağış toplandı.

Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katkıda bulundu.

30 BİN TON KÖMÜR DEPREMZEDELERE DAĞITILACAK

Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir'den, deprem bölgesine yapılacak kömür yardımıyla ilgili talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek’ten sağlanan 30 bin ton kömür, karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya’daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, 24 Ocak cuma gecesi, saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 22 saniye süren sarsıntıyı 10 milyon kişi hissetti.

AA'da yer alan habere göre AFAD, bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battanye ve 3 bin 651 ısıtıcı ulaştırıldığını, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorbanın depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldığını açıkladı. AFAD Başkanlığının, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 3 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği vurgulandı.

İŞTE YÜREK YAKAN DEPREM BLANÇOSU!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından acı bilanço açıklandı. 41 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 1607 kişinin yaralandığı depremde, 45 insanımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Hastanelerde tedavisi süren hasta sayısının se 84'e düştüğü bildirildi.

87 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Depremde enkaz altından çıkarılan ve yaralanıp hastanelere tedavi olmak için başvuranların sayısı ise 1607 oldu. Yaralılardan büyük bölümü hastanelerden taburcu olurken 84 kişinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Yaralılardan 18'nin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

45 KİŞİ KURTARILDI

Depremin ardından bölgeye akın eden AFAD, UMKE ve Jandarma birliklerine ait kurtarma timlerince yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Dün saat 13.00 itbariyle Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmasının sonlandığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı.

ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI

Soylu, Sürsürü Mahallesi'nde ise 6 kişinin enkaz altında olduğunu belirtti. Enkaz altında kalan 6 kişiden 4'ü daha yapılan çalışmalarla çıkarılırken, 2 kişinin enkaz altında olduğu ifade edildi. O 2 kişiden 1' de saat: 14.15 sıralarında enkazdan çıkarıldı ve 1 kişinin enkaz altında bulunduğu öğrenildi. Enkaz altında kalan son kişi de saat: 15.30 sıralarında bulunduğu yerden çıkarıldı.

AĞIR HASARLI BİNA SAYISI: 1287

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı, bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu, acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği, 627 binanın ise hasar görmediği kaydedildi.

948 ARTÇI DEPREM YAŞANDI

6.8'lk Elazığ depremnn ardından 4'ün üzerinde 21 deprem meydana geldği, toplam artçı deprem sayısının 948 olduğu AFAD tarafından açıklandı. Bölgede, Türkye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel, 568 araç ve 22 arama kurtarma köpeğinin görev yaptığı ifade edildi.

24 BİN 402 ÇADIR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

AFAD yaptığı açıklamada, "Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak ve 62 bin 963 battaniye ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu da yaptığı açıklamada bölgede 45 barınma merkezinin kurulduğunu ifade etti.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020, 18:56