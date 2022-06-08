Türkiye finalinde yarışacaklar

Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen bilgi yarışmasının bölge finalinde birinci oldu. Öğrenciler Türkiye finallerine katılacaklar.

Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri Fehmi Börekçi, Mustafa Kösdağ ve Akif Kabakçı’dan oluşan bilgi yarışması takımı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen bilgi yarışmasının ilk etabında Çorum’da il birincisi oldular. Takım daha sonra ise 3 Haziran’da Samsun'da düzenlenen Karadeniz Bölge Finali'nde 18 il arasında adını birinciliğe yazdırdı.

Karadeniz Bölge Finali'nde birinci olan Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Yarışmanın Türkiye finali ise Ağustos ayında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Mustafa Yıldırım, okul olarak akademik başarının yanında öğrencilerin böyle kültürel başarılar da elde etmelerinin öğretmenleri olarak kendilerini gururlandırdığını, önümüzdeki yıllarda da bu tür kültürel faaliyetlere öncelik vereceklerini vurgulayarak öğrencilere Türkiye finallerinde başarılar diledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 19:22