‘Türkiye güçlü bir ülke ve güçlü bir lidere sahip’

Çorum Belediyesi tarafından “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Üzerinde Oynanan Oyunlar” adlı konferansta konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti USB Lefkoşa Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’nin çok güçlü bir ülke ve güçlü bir Cumhurbaşkanına sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de egemenliğini tüm dünyaya göstereceğini söyledi.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi öğretim görevlileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kıbrıs Gazileri ve öğrenciler katıldı.

Konferansta yaklaşık 1 saat boyunca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde geçmişten günümüze kadar gelen sıkıntılardan ve oynanan oyunlardan bahseden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti USB Lefkoşa Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Türkiye sayesinde Kıbrıs’ta rahat ettiklerini söyledi. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Zorlu Töre “Kıbrıs adası ipek yolu üzerinde bulunan tarih boyunca çok önemli olmuş bir adadır. Bir çok medeniyetler Kıbrıs’ta gelip geçmiştir. Kıbrıs adasına sahip olanlar Doğu Akdeniz bölgesinde birçok ülkenin kontrolünü elinde bulundurur. Stratejik anlamda da bölgede eli güçlü olur. Piri Reis’te Kıbrıs adasının stratejik konumundan bahsetmiş ve bu adaya dikkat çekmiştir. Atatürk’te 1937 yılında bir tatbikat sırasında generalleri yanına çağırır ve “Efendiler Kıbrıs’a dikkat edin düşman elinde olmasın bu ada bizim için çok değerlidir” der. Osmanlı Devleti de Kıbrıs adasının Osmanlı donanmasına bir tehdit oluşturduğu sebebiyle 1571 yılında 80 bin şehit vererek bu adayı fethetmiştir. Kıbrıs’ı da içine alan Yunanların Megali İdeası tarih boyunca devam etmiş ve halen devam etmekte. Bütün bunlar Kıbrıs adasının önemini artırmakta. Ege denizinde oynanan oyunlar Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Adasında da oynanmaya çalışılıyor. Son zamanlarda Gündemde olan Türkiye’nin petrol arama çalışmalarına hepimiz tanık oluyoruz. Anavatan Türkiye çok güçlü bir ülke. Özellikle şu anda iradesi fevkalade güçlü ve kararlı bir şekilde bizim de orada sigorta vazifesi üstlenmemizle Doğu Akdeniz’de Yunan hakimiyetini önleyeceğiz.Kıbrıs’ı bize kimse hediye etmedi. Anavatan Türkiye’nin çok güçlü bir Cumhurbaşkanı var. BM Konseyinde Dünya 5’ten büyüktür diyerek bunu gösterdi.

BİZ TÜRK HALKININ PARÇASIYIZ

Biz Türk milletinin bir parçasıyız. Biz 96 yıl Türkiye’yi Türk Ordusunu Kıbrıs’ta bekledik. Aç kaldık susuz kaldık yetim kaldık çaresizlikler yaşadık. Ama milli kimliğimizi her zaman koruduk. Türkiye’nin gelmesini bekledik ve 96 yıl sonra buluştuk. Kıbrıs’ta hainler vardı. Pankart açtılar kalemleri ile hainlik yaptılar. Türkiye’de de hainler var onlarda Mehmetçiğe kurşun sıkıyorlar. Öğretmeni yolda bulup, doktoru hemşireyi, köy korucularını şehit ediyorlar. Çocuk katili bir Apo var Türkiye’de bebek katili. Onlarda haindirler. Hem de Kıbrıs’taki hainlerden daha çok katmerli hainlerdir. Hainler müşterektir. Kıbrıs’taki hainlerde Türkiye’deki hainlerde Türk Milletinin hainleridir.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Biz Türk Milletinin mensuplarıyız. Ne mutlu Türküm Diyene ifadelerinin içerisinde hepimiz bir bütünüz. Doğduğumuz yer önemli değildir. Önemli olan Ne Mutlu Türküm diyene diyorsa, yüreğinden bunu yüreğinden söylüyorsa, sahtecilik yapmıyorsa, ben peygamber efendimizi ümmetiyim diyorsa o benim milletimin insanıdır. Ağlasak da beraberiz, gülsek de beraberiz. Türkiye güçlü olmalı, Türkiye sağlam yönetilmeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yoluna devam etmeli. Ne Doğu Akdeniz de emperyalistlere yer olmalı, ne Orta Doğu’da nede Kıbrıs da emperyalist ülkeler başarılı olmamalı. Bu iradeyi sağlam bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor.

İYİ Kİ ANAVATANIMIZ VAR

Allah razı olsun Anavatan Türkiye’den. İyi ki anamız vardır. Anası olmayan bir yavru olabilir mi? Türkiye Anavatan biz yavru vatanız ama bir milletiz tek milletiz. Ya Türkiye olmasaydı? Ya Türk ordusu gelmeseydi? Sonumuz ne olacaktı. Kıbrıs’ta bir federasyon kurulmaya çalışılıyor. “Birleşmiş oluruz, Kıbrıs’ta barış sağlandı” denecek ama bana Allah o günleri göstermesin. Türk ordusunun adadan tekrar çıktığını görmek ölmek demektir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı, yaşasın Kıbrıs Türk Halkı” ifadelerini kullandı.

Zorlu Töre “ Bizi Çorum’a davet ederek sizlerle buluşturan Belediye Başkanı Sayın Halil İ̇brahim Aşgın’a, Kıbrıs davasına verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi

Konferansın ardından Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti USB Lefkoşa Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye çiçek takdim ettiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti USB Lefkoşa Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise konferansı izlemeye gelen Kıbrıs Gazilerini sahneye davet ederek Kıbrıs Bayrağı hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.