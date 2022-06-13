‘Türkiye için inandığımız yolda hep birlikte samimiyetle çalışacağız’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhur İttifakı’nda bulunan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Çorum İl Teşkilatını ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili değerlendirmede bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, ülkemizin içinden geçtiği şartları, devletimizin bekasını, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve vatandaşlarımızın huzurunu, refahını daha da yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar ile Çorum’un beklenti ve talepleri hususlarında istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, “Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Cumhur ittifakının 2023 zaferi için verimli bir saha çalışmasını nasıl yürütebileceğimizi konuştuk. Dünya menfaati için doğrularından, memleket sevdasından hiçbir zaman vazgeçmeyen, kalbinde bayrak, millet sevdası ve Türkiye'nin bağımsızlık aşkı ile gerektiğinde bedel ödeyip asla boyun eğmeyen şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu bu ülkeye ve millete ömrünü adamıştır. Bu gün Muhsin Başkanın açtığı yolda bayrağı devralarak BBP Genel Başkanı değerli devlet ve siyaset adamı Mustafa Destici Beyin liderliğinde birlikte yol yürüyen kardeşlerimizle aynı idealleri ve aynı mefkûreyi paylaşıyoruz. Bu nedenle bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle birlikte milletin adamları olarak, ülkemiz, milletimiz için en iyisini yapmak adına omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye için inandığımız yolda hep birlikte ihlasla, fedakârlıkla, samimiyetle, gayretle çalışacağız. Yerli, milli ve cesur duruşumuzla aziz milletimizin kalbindeki yerimizi koruyarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ülkemizi 2023 hedefimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza milletimizin desteğiyle hep birlikte kavuşturacağız inşallah. Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı kardeşim Şakir Yıldırım'a, kıymetli Merkez İlçe Başkanımız Ali Arslan'a ve çok değerli Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretimizde gösterdikleri samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz”dedi.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Ali Arslan ise ziyaretten dolayı Milletvekili Kavuncu ile beraberindekilere teşekkür ettiler.

Ziyarete AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Alagöz, İl Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aktı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye Meclisi Üyesi Kenan Özüyağlı da katıldı. (Haber Merkezi)