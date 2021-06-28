Türkiye ikincisi olan öğrencilere tablet hediyesi

FATİH BATTAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'deki proje okulları arasında düzenlenen proje yarışmasında Türkiye ikincisi olan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri Türkü Sıla Pilgir ve Öykü Başaranhıncal'a düzenlenen törenle tablet hediye edildi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, İl Milli Eğitim Müdürü Abullah Kodek, Okul Müdürü Süleyman İpek, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Program kapsamında Mikro ve Nanoteknoloji alanında hazırladığı "Biyouyumlu Yüzeylerin Nanoteknolojik Yöntemlerle Kaplanması ve Enfeksiyon Riskinin Azaltılması" isimli proje ile Türkiye ikincisiolan öğrenciler, projelerini anlattı.

Projeyi Biyoloji öğretmeni Ali Altuntaş danışmanlığında hazırladıklarını belirten Pilgir ve Başaranhıncal, Türkiye derecesi yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını anlttı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da derecelerinden dolayı öğrencileri tebrik ederek, tablet hediye etti.