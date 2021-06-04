‘Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadelenin bayraktarı’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Avrupa'da yükselen ırkçılık, İslam düşmanlığı ve İslamofobi üzerine konuştu.

TBMM Avrupa'da Yükselen Irkçılık, İslam Düşmanlığı ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu, Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu başkanlığında Komisyon üyesi milletvekillerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avrupa'daki İslamofobik tehdidin güncel durumu ve bununla mücadelede Bakanlığın çalışmaları hakkında Komisyonu detaylı bir şekilde bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Kıta Avrupa'sındaki İslam düşmanlığı veya adına İslamofobi veya ırkçılık ne derseniz deyin salt İslam'a karşı, sadece Müslümanlığa karşı olmaktan kaynaklanan bir tutum, davranış biçimi olarak ortaya çıkmıyor. Kendinden olmayan tüm ‘öteki’lere karşı bir düşmanlık var.” dedi.

Kavuncu, konuşmasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Bir tarafta Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği "tek dişi kalmış canavar" modundaki Avrupa medeniyeti, bir tarafta, onun dışında rengi, cinsi, mezhebi, ırkı farklı olan herkesi hedef alan bir anlayış var. Yani Avrupa'daki, sadece İslam düşmanlığı değil. Bunu belki dinî argümanlarla yola çıkarak ifade edebilirsiniz ama Avrupa'da bugün İngiltere, Fransa, İtalya veya yoğunlukla bu ırkçılık faaliyetlerinin yaşandığı ülkeler söz konusu olduğu zaman bakıyoruz ki bu medeniyet, Avrupa medeniyeti dünyanın müstezaf ülkelerinin Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere onların kan ve gözyaşı üzerine kurulmuş bir medeniyet, zenginliktir. Bu ülkeler bu zenginliklerle yani o ülkenin zenginliklerini sömürerek kendi ülkelerindeki vatandaşlarına tabiri caizse peşkeş çektikleri bir medeniyet oluşturdular. Zira, petrol zengini değiller, doğalgaz zengini değiller, maden zengini değiller. Sömürge üzerine kurgulanarak oluşturulan elit bir sınıf, toplum kendisi dışındaki herkese ikinci sınıf insan muamelesi yaparak düşmanlaştırmakta, şeytanlaştırmaktadır. Dolayısıyla, böyle bir yapıdan da böyle bir sonuç ortaya çıktığını düşünüyorum.

Diğer taraftan IŞİD'in İslam adına Müslüman görüntüsü ile Ortadoğu’da, Avrupa'da veya dünyada gerçekleştirdiği olumsuzluklar karşısında Avrupalılar’ın veya diğer dünya devletlerinin bunu Müslümanlar adına yaptığından dolayı mı acaba orada böyle bir kamuoyu oluştu, algısı da tamamen yanlıştır. Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir yerinde IŞİD'in aşırılıkları olabilir ama İslam'da, Müslümanlıkta PKK, diger terör örgütleri, hatta Hitler neyse IŞİD de odur. İslam akaidinde bazı müslümanlar IŞİD’i İslam dairesi içerisinde bile değerlendirmezler. Bunun için, kıta Avrupa'sının bu ırkçı, ayrılıkçı yaklaşımına sadece Müslümanlara değil, ‘öteki’ olarak baktığı ve şeytanlaştırdığı herkes için yaptığı gerçeğinden hareket edersek çözüme daha kolay ulaşılacağına inanıyorum.

Mukaddes değerlerimize yönelik saldırıları görmezden gelen, İslamofobiyi hukuksal ve kurumsal zeminde siyasallaştıran sözde medeni Avrupa'nın işlediği insanlık suçunun karşısındayız. Komisyon çalışmalarımızla doğru bilgilendirme, bilinçlendirmeler, gerçeği ortaya çıkararak olumsuz algıları yıkacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye, İslamofobi, İslam düşmanlığı ile mücadelenin bayraktarıdır. Dünyayı tehdit eden bu zehire karşı üretilebilecek panzehir için çalışmalarımız her zeminde kararlılıkla devam edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 18:08