Türkiye Kamu-Sen üyeleri bordro yaktı

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalar, ek zaman, refah payı, 3600 ek gösterge, vergi dilimleri ve sözleşmelilere kadro gibi taleplerini dile getirmek için yaptıkları eylemde bordlarını yaktılar. Eylemde konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, “Hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı talep etmiyoruz. Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz” dedi.

PTT Merkez binası önünde gerçekleşen eylemde konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin, memur ve emeklileri ekonomik sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Geçen sene bu günlerde 1 dolar 7,90 TL idi bugün 14,3 lira; artış %81. Geçen sene bugünlerde çeyrek altın 724 lira idi bugün 1320 lira; artış %82. Geçen sene bugünlerde 4 kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 7.770 lira idi bugün 9642 lira; artış %24. Bir sene içinde ortalama memur maaşı 567 dolardan 365 dolara geriledi. Erime %35,6. Geçen sene memur maaşıyla 6,2 çeyrek altın alınabilirken bugün ancak 3,9 çeyrek altın alınabiliyor. Erime %37. Enflasyon resmi rakamlara göre bile %21,31 ama memur maaşına yapılan zam enflasyon farkı da dahil %16,4. Erime %4,91. Neresinden tutsak elimizde kalıyor; neresinden baksak maaşlar kuşa dönmüş durumda. Son 10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor ve sürekli eriyor” dedi.

Memurları ve emeklilerin, yoksulluk sınırının altında olduğunu ve en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda olduklarını ifade eden Selim Aydın, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz sendikalar ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak kalmaktadır. Daha 3 ay öce, önümüzdeki yıl için %5+7 gibi komik bir rakama davul zurnayla imza atanlar, bugün yüzleri bile kızarmadan toplu sözleşmenin yenilenmesinden söz ediyor.

Biz, o zaman da söyledik. “Bu artış ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Seyyanen zam içermeyen, refah payı getirmeyen bir zam, en iyi ihtimalle sıfır zamdır. Gelin bu metne imza atmayın.” diye çağrıda bulunduk. O zaman, memurun idam fermanını imzalayanlar, şimdi çıkmış timsah gözyaşı döküyorlar. Bakın yalnızca 1 yıl içinde memurun zorunlu giderlere karşı alım gücü aylık tam 1.087 lira eridi. Bu erime memurun alacak hanesinde dururken, %35-40’lara dayanan gerçek enflasyon karşısında memura ve emekli, %5+7 zam ile 2022 yılını tamamlayamaz.

Kamuoyunda sanki memurların bir eli yağda bir baldaymış gibi afaki maaş rakamları dolaşmaktadır. Halbuki kamuoyundaki rakamlarla memurlarımızın eline geçen rakamlar arasında dağlar kadar fark vardır. Biz alım gücünü yükseltecek, ekonomideki büyümeden çalışana pay verecek gerçek bir zam istiyoruz. Herkes vergide adaletin sağlanmasını bekliyor. Memurlarımız 3600 ek gösterge bekliyor. Emekli yüzünün gülmesini bekliyor. Yardımcı hizmetliler genel idari hizmetler sınıfına geçmeyi bekliyor. Yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş talep ediyor.Sözleşmeliler kadro bekliyor ama enflasyon beklemiyor. Meseleleri halının altına süpürünce sorunlar çözülmüş olmuyor.Suya yazılan vaatlerle karın doymuyor.”

Hakları olmayan hiçbir konuyu ve meblağı talep etmediklerini dile getiren Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Hükümet, ivedilikle memur ve emekli maaş zamlarını gözden geçirmek zorundadır.

Bu nedenle 2022 için bütün maaş artışlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, harcamalardaki artışı karşılayacak kabul edilebilir bir oransal artış, geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam, reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olmuştur.

Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı talep etmiyoruz. Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz. Yıllardan beri “Hakkınız ödenmez” diyerek alkışlanıyoruz; şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz. Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımıza insanca yaşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz. Sayın Bakanın “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün gerçekleşmesini bekliyoruz.

Biz, reel kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Biz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin daha güzel bir Türkiye’de, yaşanabilir bir ücretle, refah içinde yaşamasını istiyoruz. Ek zam da refah payı da kamu çalışanlarının analarının ak sütü kadar helal; hakkıdır. Milyonlarca kamu çalışanı, emekli ve aile bireyleri, zaten imzalandığı anda dahi ekonomik geçerliliği olmayan toplu sözleşmenin revize edilmesini beklemektedir. İğneden ipliğe her şeye zamlar yağmur gibi yağarken 25 milyon vatandaşımız, maaşına gerçek bir zam beklemektedir.”

Konuşmanın ardından Türkiye Kamu-Sen üyeleri maaş bordlarını yaktılar.