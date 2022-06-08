Türkiye'nin en zengin iş kadını Çorum'da pazar alışveriş yaptı

Türkiye’nin en zengin iş kadınlarından Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı, beraberinde Turkey One Derneği yöneticileri ile birlikte Çarşamba Pazarı’nda alışveriş yaparak, pazar esnafıyla sohbet etti.

Çorum İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen 'Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa Çorum Gezisi' için Çorum'a gelen Demet Sabancı, Çarşamba Pazarına giderek alışveriş yaptı.

Sabancı’ya pazar alışverişi sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Turkey One Derneği yöneticileri eşlik etti.