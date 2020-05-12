'Türkiye sadece kendini değil, tüm insanlığı düşünen bir ülke'

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Kazakistanlı Timur Nüsüphan, Türkçe ve Kazakça olarak hazırladığı videosunda, Türkiye'nin korona virüsüne karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

Duygularını Kazakça olarak da ifade edip Kazakistan'daki ailesi ve tüm dostlarına mesaj veren Nüsüphan, Türkiye'nin dünyaya yardım eden bir ülke olduğunu, Türkiye'nin sadece kendini düşünen bir ülke olmayıp tüm insanlığı düşünen bir ülke olduğunu söyledi.

Çektiği videoyla Osmanlı'dan beri Türkiye'nin her daim mazlumun yanında yer alan büyük bir ülke olduğunu aktaran Kazakistanlı öğrenci Timur Nüsüphan şunları ifade etti; "Aziz muhterem kardeşlerim. Sizleri samimi kalbimle selamlıyorum. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan Korona virüs hastalığı nedeniyle tüm insanlar endişe içindedir.

Ben Kazakistan'dan Atayurt'tan Anadolu'yu ilim ve irfan amacıyla gelen bir kardeşiniz olarak, bugün de Çorum'da Hitit Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Bu hastalık nedeniyle bir çok arkadaşımız anne ve babalarının yanında olmak için kendi memleketlerine döndüler. Belki o da doğrudur ama ben ailem ve çocuklarımla birlikte Türkiye'deyim, Çorum'dayım.

Hiç bir yere ayrılmadım. Kitaplarımın yanındayım, hocalarımın yanındayım. Çünkü Türkiye bu Korona virüs hastalığını sıkı bir tedbirle ele almaktadır.

Tüm çabalarıyla, Sağlık Bakanılğı başta olmak üzere tüm doktor ve hemşireler ciddi bir çalışma yapmaktadır. Yurt dışından gelen turist misafirlere bile sıcak yurtlarda faaliyetler yapmaktadır Yaşlı teyze ve amcalarımıza bile evlerinizden çıkmayın diye seslenerek tüm ihtiyaçlarını, gıda malzemelerini evlerine kadar götürüyorlar. Yani bunun dışında, bu tüm yaptığı çalışmaların tedbirlerin neticesinde Cenab-ı Hak'tan, bu kısa zamanda virüs hastalığının kesileceğini, silinip gideceğini ümit ediyorum. Türkiye'nin yanındayız. Evde ol diye seslendiği gibi her zaman evimizdeyiz. Uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden, hocalarımızdan detaylı ve devamlı derslerimizi almaktayız.

Kitabımızı okuyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz, duamızı ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Türkiye'nin ortada böyle bir coğrafyaya sahip olmasının, bir de haberlerden duyduğumuza göre Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi hiç bir telaşın olmaması, tarihten günümüze tüm mazlumun yanında olan Kıyamete kadar olacak olan bu mazlumların duasıdır diyerek ben biliyorum.

Çünkü Türkiye'nin tarihten de, Osmanlı Devleti olsun, ondan sonra günümüzdeki Türkiye olsun, sadece kendini düşünen değil, tüm insanlığı düşünen bir devlet olduğunu daima göstermiştir.

Güçlü ol Türkiye, biz yanındayız, duacıyız. İnşallah hep beraber bu hastalıktan tüm insanoğlu yeni bir sevince kavuşacağını ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm."

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 18:12