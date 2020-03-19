Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını önce TBMM'deki milletvekillerine ardından da tüm Türkiye'ye alkışlattı.

Yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için alkış isteyen Bakan Koca'nın "21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" paylaşımı sonrası yurt genelinde olduğu gibi Çorum'da da vatandaşlar saat 21.00'da balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Türkiye genelinde vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.Bakan Koca'nın isteği sadece evlerindeki vatandaşların desteğiyle kalmadı. Yurt genelinde saatler 21.00'ı gösterdiğinde farklı şehirlerdeki vatandaşlar, evlerinin balkonlarından, sokaktan ve iş yerlerinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.