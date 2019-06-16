Türkiye Seramik Federasyonu Erdem Çenesiz'le devam kararı aldı

2 yılda bir düzenlenen Türkiye Seramik Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nun, bu yıl 9’uncusu gerçekleştirildi. Kurulda yerli kaynaklarla üretim yapan seramik sanayisinin gelişen yapısı değerlendirilerek, 2017-2019 yılları faaliyet raporu masaya yatırıldı. Ekonomistler tarafından hazırlanan ‘Seramik Sektörü Yerli Katma Değer Raporu’nun da açıklandığı toplantıda sektörün duayen isimlerine de plaket verildi. Törenin ardından yapılan yeni dönem seçiminde 2019-2021 dönem başkanlığına oy birliğiyle ikinci kez Erdem Çenesiz getirildi.

Seramik sektörü, Türkiye’ye yüksek katma değer sunan lokomotif sektörler arasında yer alıyor. Yerli kaynaklarla üretim yapılarak ihracatta öne çıkan seramik sektörü ülke ekonomisine büyük destek sağlıyor. 14 Haziran 2019 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen ve geniş çapta katılımın olduğu kurulda, rakamlarla seramik sektörünün büyüklüğü ele alınırken, yeni dönem hedeflerden ve sektörün sorunları ile çözüm önerilerinden de bahsedildi. Kurulda, ekonomist ve akademisyenler tarafından hazırlanan Haziran 2017-2019 dönemlerini kapsayan faaliyet raporu sunumunun ardından plaket töreni ve yeni dönem başkanlık seçimi de gerçekleştirildi.

10 yılda 7,32 milyar Dolar ihracat

Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan raporda, 10 yıllık süre zarfında, 7,32 milyar Dolarlık inşaat seramikleri ihracatının gerçekleştirildiği görülüyor. Aynı dönemde seramik kaplama malzemeleri ihracatının 5,33 milyar Dolar ve seramik sağlık gereçleri ihracatının da 1,97 milyar Dolara ulaştığı dikkat çekiyor. Rakamlar, inşaat seramikleri ihracatının yıldan yıla kademeli olarak arttığını gösteriyor. 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam 7,32 milyar Dolarlık ihracatın, 5,93 milyar Dolarlık yerli katma değer yarattığı gözlemleniyor. Aynı dönemde, seramik kaplama malzemeleri ihracatından 4,32 milyar Dolar ve seramik sağlık gereçleri ihracatından ise 1,97 milyar Dolar yerli katma değer elde edildi.

İnşaat seramikleri sektörü, üretimden katma değer yaratıyor

2009-2018 yılları arasında, inşaat seramikleri sektörünün üretimden yarattığı katma değer, sürekli bir artış eğilimi içinde. 10 yıllık dönemde, seramik kaplama malzemeleri toplam 13,0 milyar TL ve seramik sağlık gereçleri ise 5,5 milyar TL üretimden katma değer yarattı. Bu sayede inşaat seramikleri sektörü, son 10 yılda cari fiyatlarla 18,5 milyar TL üretimden katma değer yaratmış oluyor. İnşaat seramikleri sektörünün katma değer yaratma gücünün 2009 yılında yüzde 29,4, 2018 yılında ise yüzde 36’ya yükseldiği görülüyor.

10 yılda 56,8 milyar TL değerinde üretim yapıldı

İnşaat seramikleri sektöründe yapılan üretimin, ülke ekonomisine büyük katkıları bulunuyor. Açıklanan raporda, 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde, seramik kaplama malzemelerinin toplam 42,1 milyar TL’ye ve seramik sağlık gereçlerinin ise 14,7 milyar TL üretim değerine ulaştığı gözlemleniyor. İnşaat seramikleri sektörünün son 10 yılda cari fiyatlarla 56,8 milyar TL değerinde üretim yaptığı belirtildi.

İstihdam, üretim ve katma değer artışına paralel olarak yükseliyor

İnşaat seramikleri sektörü, yarattığı katma değerin yanı sıra istihdama yönelik olarak da önemli katkılar sunuyor. Seramik kaplamaları malzemeleri sektöründe, 2009 yılında 10 bin 124 olan istihdam rakamı, 2018 yılında 17 bin 015’e yükseldi. Seramik sağlık gereçleri sektöründe ise bu rakamlar, 5 bin 977’den 10 bin 240’a çıktı. Rakamlar, inşaat malzemeleri sektöründe toplam istihdamın, 2009 yılında 16 bin 101, 2018 yılında ise 27 bin 255 kişi olduğunu gösteriyor.

“Her 100 Dolarlık ihracatın 83 Doları ülkemizde kalmaktadır. Bu oran başlı başına bir rekordur.”

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz açılış konuşmasında; yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, sektörün büyüklüğünün ve Türkiye ekonomisi için öneminin altını çizdi. Çenesiz; “Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye ünvanını kullanmaya yetkilendirilmiş olan Federasyonumuz; 7 dernek, 87 büyük sanayi işletmesi, 1.500’den fazla KOBİ, TUİK verilerine göre 60.000 direk çalışan ve 300.000 binden fazla dolaylı istihdam yaratan büyük bir yapıdır. İhracat konusunda elde ettiğimiz başarı ise yadsınamaz. 2018 yılında 2017’ye göre %12 büyüyerek 1.2 milyar Dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 5 ayında da doğalgaz maliyetlerindeki olağanüstü artışa rağmen ihracatımızı %6 artırdık. Sektörümüzün gerçekleştirdiği ihracat ile her 100 Dolarlık ihracatın 83 Doları ülkemizde kalmaktadır. Bu oran başlı başına bir rekordur” dedi. Başkanlık döneminde yapılan faaliyetlere de değinen Çenesiz; “2 yılda başkanlık olarak 175 günde 182 faaliyet, genel sekreterlik olarak 168 günde 165 faaliyet yapıldı. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Talep edin, isteyin. Bizi çalıştırın. Emrinizdeyiz”

Kurulda konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Nureddin Nebati; “Seramiğin 8 bin yıllık geçmişinin merkezinde bulunuyoruz. Bu merkezden dünyaya açılıyor olmak gurur verici. İhracat rakamlarının sadece seramik sektöründe değil, bütün sektörlerimizde arttığını altını çizerek belirtmek isterim. Türkiye olarak, son 6 yıl içerisinde gerçekleşen birçok ekonomik saldırıyı bertaraf ederek bunu başardık. Üstesinden geldiğimiz her saldırı, bizi daha da güçlendiriyor. Krizleri fırsata çevirerek ilerliyoruz. Seçimden sonraki 4 yıllık süreçte de bütün sektörlerimiz avantaj elde etmeye devam edecek. Üretim ve ihracat odaklı çalışmalara imza atılacak. Bulunduğumuz coğrafyanın zorluklarını biliyor ama aynı zamanda bizlere sunduğu fırsatları da görüyoruz. Bu fırsatları yakalamak için bütün sektör paydaşlarının bir arada çalışması gerektiğini hatırlatmak isterim. Öncelikli sorunları ve yol haritalarını belirlemeli, bu doğrultuda strateji geliştirerek hareket etmeliyiz. İlerleyen dönemde, ekonomi alanında atılmış adımlar sayesinde sektörlerimizde çok daha iyi noktalara gelineceğini düşünüyoruz. Bakanlığımız adına sizden de isteğimiz; bizden talep edin, isteyin, sıkıştırın, çalıştırın, bizi de içine katın. Birlik olalım, birlikte çözelim. Elele vererek yürüyelim, ortak adımlar atalım. Emrinizdeyiz” diyerek sözlerini noktaladı.

“Seramik sektörü ülkemiz için çok önemli”

Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay ise konuşmasında: “Seramik sektöründe hayata geçirilen 1,2 milyar Dolarlık ihracatın bizim için çok önemli olduğunu söylemeliyim. Bu gelişme, sektörümüzün ithalata bağımlı olmadığını gösteriyor. Biz asla seramik sektörünü ihmal edemeyiz. Büyük başarılara imza atan bu sektörün, her zaman yanında olacağız. Bütün sektör temsilcilerimizin, gelişimin önünü açmak adına sektöre katkı sunmalarını bekliyoruz. Sektörlerdeki yabancı marka algılarının ancak bu şekilde önüne geçilebilir. Sektörümüzde, enerji ve eğitim gibi geliştirilmesi gereken alanların da olduğunu biliyoruz. Bu alanların, bütün paydaşların ortak çalışmalarıyla ortadan kaldırılabileceğine inancımız tam. Türkiye, ekonomik açıdan güçlü bir ülke olduğunu unutmamalı. Sektör içi veya dışındaki bütün sıkıntıları, hep birlikte aşacağız. Türkiye’nin potansiyeli ve genç nüfusu birçok ülkede bulunmuyor. Bu avantajlarımızı iyi değerlendirmeliyiz. Ayrıca seramik sektörünün de her zaman yanında olarak destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeni dönemde başkanlık ikinci kez Erdem Çenesiz’e emanet edildi

2017-2019 dönemi başkanlığını yürüten Erdem Çenesiz, genel kurulda yapılan oylama ile 2019-2021 yılı yeni dönem başkanlığını da çoğunluğun onayı ile aldı. Başkanlık yardımcılığına ise; Zeki İlter Yurtbay, Ali Ercan, Hasan Pehlivan, Erkan Güral, Müfit Ülke, Hakan Çanakçı, Ferdi Erdoğan, Aydın Eşer ve Nihat Özyurt seçildi.

21 değerli sektör temsilcisine plaket takdim edildi

Kurul sonunda düzenlenen törende; Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı adına Ali Aköz, Seranit Granit Seramik A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Avni Çelik, Güral Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmet Güral, Yurtbay Seramik Kurucu Başkanı Sayın Zeki Yurtbay adına İlter Yurtbay, Ercan Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan adına Cengiz Erdinç, NG Kütahya Seramik A. Ş. NG Şirketler Grubu Başkanı Sayın

Nafi Güral adına Erkan Güral, Çanakçılar Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mithat Çanakçı adına Hakan Çanakçı, Çanakçılar Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Onursal Başkanı Sayın Mehmet Çanakçı adına Belma Arat, İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Polat adına Adnan Polat, Anka Toprak Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Aydın adına yine aynı isimli torunu Halil İbrahim Aydın, Uşak Seramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş Tanış, Turan Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burhan Çakmak adına Sadık Bora Çakmak, Tara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir Zabcı, Seramiksan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali İhsan Demirdöver, Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Özkaya adına Kürşat Özkaya plaketlerini aldı.

Eski dönem Federasyon Başkanları Zeynep Bodur Okyay, Ahmet Yamaner ve Adnan Polat’a verilen plaketlerin ardından; Kale Seramik A. Ş. merhum İbrahim Bodur anısına Zeynep Bodur Okyay, Elginkan Holding A. Ş. merhum Ekrem Elginkan anısına Gaye Akçen ve Hitit Seramik A. Ş. merhum İbrahim Hızal anısına Sevgi Hızal’a plaketleri takdim edildi.