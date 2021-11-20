‘Türkiye’de 750 bin çocuk işçi var’

FATİH BATTAR

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen panelde konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Türkiye’de 750 bin çocuk işçinin olduğunu söyledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 27,2’sini çocuklar oluşturduğunu ifade eden Sunat; “18 yaşına kadar herkes çocuktur. Her geçen gün yoksullaşan bir milletin çocukları. TÜİK verilerine göre 7.3 milyon çocuğumuz yoksulluk sınırında deniliyor. Asgari ücretin açlık sınırın altında kaldığı, işsizliğin 10 milyonlara dayandığı, Türk lirasının değer kaybettiği ortamda fakirleşmenin arttığını bundan en çok çocuklarımızın etkilendiğini görmekteyiz.” dedi

Eğitimde giderek fırsat eşitsizliklerinin arttığına dikkat çeken Sunat; “Her çocuğun hakkı iyi bir eğitim almaktır. Devlet hem sağlık hem eğitim hakkını vermek zorundadır. Eğitimde fırsat eşitsizliği uzaktan eğitimde artmıştı ama yüz yüze eğitimde ve kaliteli eğitimde eşitsizlik giderek artıyor. 5 ile 17 yaş arasında 750 bin çocuk işçimiz var. 250 bini eğitimden uzak. Okullaşma oranını bile %100’e çıkaramadık. En az 750 bin öğrencimiz okuldan uzak durumda.” şeklinde konuştu

İstanbul Sözleşmesi’nin sadece kadınları değil, çocukları da koruduğunu belirten Sunat; “Ama bir gecede hem kadına şiddeti önleyen hem de çocuğu koruyan bir sözleşmeyi birkaç kesim istiyor diye vazgeçtik. İktidarımızda İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalayarak uygulayacağız. Bu ülkede ne kadınlar şiddet görüp öldürülecek ne de çocuklarımız öldürülecek. Çocuklarımızı korumak zorundayız. Geleceğimiz olan çocuklarımızı koruyamazsak neyi koruyacağız. Yaşamak her çocuğun temel hakkı. Herkesin ilk görevi çocukların yaşam hakkını korumak olmalıdır. Bizler yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından panele geçildi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Kişisel Gelişim Uzmanı Gülşah Pervin Sam ve Av. Hande Güllü çocuk kaklarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

TSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen panele İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Parti Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy, İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, DEVA Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Benli, Gelecek Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar ve parti üyeleri katıldı.