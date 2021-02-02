Türkiye’de bir ilk

Podcast Liven platformu, Türkiye'ye ve Türk medyasına yepyeni bir soluk getirecek yeni nesil bir teknolojiyi dinleyenlerin beğenisine sunuyor.

Türkiye'de ilk podcast platformu özelliğini taşıyan Podcast Liven, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Hayat, renklerin sesinden oluşur. Sesler ise, ruhumuzun rengidir. İletişim araçları kültürü yaygınlaştırarak dünyayı "küresel bir köye" dönüştürürken, hayatımızın renklerinden süzülen sesler, ruhumuza şekil verir. Alışılmışın dışındaki her yenilik ve oluşturduğu değişim, ruh dünyamızı zenginleştirir. Duygular ve düşüncelerle beslenen bu zenginlik, bireyin ve kurumların, iletişim çağının engin coğrafyasındaki varoluşunu güçlendirir ve şekillendirir.

Podcast Liven ruhu, sadece değişimi değil, değişimin coşkulu ve rengârenk yol haritasını da sunmayı hedefliyor. Ses iletişimini alışılagelmişin dışında, anlık - güncel içeriğe ulaşılabilirlik ve zamansızlık tanımlarıyla birleştiren, aynı anda podcast severlerin yaşamlarında ilgilendikleri alanlardaki içeriklere tek bir platform üzerinden erişmeyi sunan ve Türkiye'de ilk kez yapılan Podcast Liven yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Dijital dünyada dinleyicinin kişisel tercihlerini önemseyip, hayatın içinden özel kategoriler belirleyerek, alanının en iyi isimleriyle doğru ses iletişimini sağlamayı hedefliyor.

Podcast Liven, podcast severlere mobil app ve web üzerinden sunuluyor. İOS, android ve tüm akıllı cihazlara ait marketlerden ücretsiz olarak kolaylıkla erişiliyor.

"Fikri olan platform" Podcast Liven'dan sesini ve fikrini ulaştıracak podcasterlar bekliyor.”

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 11:19