Türkiye’de ilk 3’te

RECEP MEBET

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ders araç-gereçleri üretiminde büyük bir başarıya imza attı.

Üretim kapasitesiyle kendi kulvarındaki meslek liseleri arasında Türkiye genelinde ilk 3’te yer alan okul, 10 bin adet öğrenci sıra ve masası ile 584 takım öğretmen masa ve sandalyesi siparişi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde kolları sıvayan okul idaresi, Ders Aletleri Yapım Merkezi’nin siparişlerini teslim etmeye başladı.

Toplam maliyeti 1 milyon TL’ye varan üretim çalışmalarından bahseden Okul Müdürü İbrahim Ayaz, üç tırdan oluşan ilk teslimatlarını Van’ın İpekyolu ilçesine yaptıklarını söyledi.

2 tır dolusu malzemenin de yola çıkmaya hazır olduğunu vurgulayan İbrahim Ayaz, imalat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

FABRİKA GİBİ OKUL

Müdür Başyardımcısı Murat Küçükahıskalı koordinatörlüğündeki çalışmalarda gönüllü isimlerden oluşan 4 bölüm şefi ve 2 meslek öğretmeni ile 12 öğrencinin görev aldığını belirten Ayaz, şu bilgileri verdi:

“Yeni tip masa ve sıralardan oluşan üretim çalışması, miktar bakımından bugüne kadar aldığımız en büyük sipariş olma özelliğini taşıyor.

5 bin adedi ortaokul, 5 bini de lise için olmak üzere üretimini yapacağımız ders araç-gereçleri 24 derslikli 21 okulu donatacak yeterlilikte olacak.

Gerekli malzemeleri Ders Aletleri Yapım Merkezi’nce karşılanan imalat çalışmamızda, metal işleri 670 bin TL, ahşap işleri 270 bin TL, öğretmen masa ve sıra işleri ise 40 bin 880 TL olmak üzere toplam maliyet KDV hariç 980 bin 800 TL olarak gerçekleşecek.

Hazırlayacağımız malzemeler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt çapında uygun gördüğü yerlere dağıtılacak. Bu kapsamda Çorum ve çevre illerin ihtiyacını da karşılayabileceğiz.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermaye işletmesi, masa ve sıranın yanı sıra dolap, pano, kitaplık, makam masası dahil olmak üzere eğitim kurumlarının tüm mobilya ve metal donatım malzemelerini üretme imkanına sahip. Okulların ders-araç gereçlerinin bakım ve onarımının yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının malzeme ihtiyaçlarına da cevap veriyoruz.”

‘MESLEKİ EĞİTİMİN YILDIZI YENİDEN PARLIYOR’

Yapılan düzenlemeler sayesinde mesleki eğitimin yeniden eski parlak günlerine dönmeye başladığını dile getiren Okul Aile Birliği Başkanı Ali Osman Demir ise, “Pandemi sürecinde meslek liseleri, maske ve dezenfektan gibi sağlık ekipmanları üreterek salgınla mücadelede ön sıralarda yer aldılar” dedi.

“Okulumuzdaki 3D yazıcılarda hazırlanan siperlikli maskeler Çorum’daki sağlık kuruluşlarına hediye edildi” diyen Demir, videolarangoskopi gibi bazı tıbbi cihazların da aynı yöntemle okuldaki atölyelerde üretildiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 20:33