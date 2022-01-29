FATİH BATTAR

Çorum’da Diyanet Sen Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda konuşan Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, sendikal çalışmalarda Çorum’un başarılı çalışmalara imza attığını belirterek “Türkiye’nin Çorum gibi olması gerekiyor.” dedi

Çorum Diyanet Sen Ocak ayı İl Divan toplantısı Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız’ın katımıyla gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Memur Sen İl Başkanı Tekin Çınar, Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, şube başkanları, ilçe başkanları ile diyanet görevlileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal; “13 Ocak’ta Diyanet Sen Başkanı olan Ali Yıldız, bir Çorumlu olarak bizleri onurlandırdı ve gururlandırdı. Kendisine bu kutlu yürüyüşünde çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi

Ali Yıldız’dan görevi devraldıktan sonra Diyanet Sen Çorum Şube Başkanlığı görevini onurlu bir şekilde yürütmenin heyecanını ve aşkını yaşadıklarını belirten Şanal, “Genel başkanın Çorum’dan seçilmesi bundan sonra bizim sorumluluğumuzu daha da artırdı.” diye konuştu

ŞANAL; DİNİMİZE, DİYANETİMİZE SALDIRANLAR KARŞILIĞINI HER ZAMAN GÖRECEKLER

Son günlerde dine ve diyanete yapılan saldırılara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Şanal; “Yerelde ve genelde dinimize ve diyanetimize saldırılar karşısında hiçbir zaman geri adım atmadık. Hep Hak’tan yana batılın karşısında durduk. Geçtiğimiz yıl sayın valimize karşı İskilipli Atıf Hoca’nın mezarını ziyaret etmesi nedeniyle sosyal medyadan bir linç kampanyası başlatıldı. Ayrıca belediye başkanımıza ve rektörümüze de aynı şekilde linç kampanyası başlattılar. Biz zihniyetin ve oyunun farkındayız. O yüzden linç kampanyasına karşı sayın valimizin, belediye başkanımızın ve rektörümüzün yanında durduk. Dinimize, diyanetimize saldıranlar karşılığını her zaman görecekler.” ifadelerini kullandı

ÇINAR; HER DAİM MİLLETİMİZİN YANINDA YER ALDIK

Memur Sen İl Başkanı Tekin Çınar ise; “Memur Sen ailesi olarak sendikal çalışmalarımızı diğerlerine göre değil, değerlerimize göre yapıyoruz. Bunun içindirki derdimiz millet, medeniyet değerlerimizdir. İşte o yüzden 7-8 Şubat sürecinde de, Gezi eylemlerinde de 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında da her daim milletimizin yanında aldık, bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. “ şeklinde konuştu

Kurulduğu günden beri din görevlilerine hizmet etmeyi kendine düstur edinen Diyanet-Sen’in uyguladığı ilkeli sendikacılık anlayışıyla bugün 90 binlere ulaştığını aktaran Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Diyanet Sen’in ayrıca üye sayısıyla Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ifade etti.

Sendikal çalışmalarda Çorum’un başarılı çalışmalara imza attığını aktaran Yıldız; “Türkiye’nin Çorum gibi olması gerekiyor. Diyanet Sen olarak Mayıs ayında 83 bin 500 imza attık, şu anda 88 bin üyemiz var. Geçtiğimiz ay ise 3 bin 533 yeni üye yaptık. 18 yıldır yetkili sendikayız. Memur sendikacılığı içinde Türkiye’de Türkiye birincisiyiz. Buna rağmen ‘Sen yoksan biz bir eksiğiz’ diyen sendikayız. 135 bin diyanet personelinin sorumluluğunu taşıyoruz.” diye konuştu

‘ÇOK UZAK GÖRÜNEN KAZANIMLARA İMZA ATTIK’

Diyanet-Sen derdi ve davası olan bir teşkilattır hem bütün mazlumların dert ortağı hem de hakkı çiğnenmişlerin sesi olmak kuruluş ilkelerindendir.’ diyen Yıldız, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Bizim en büyük sendika olmamız, genel yetkili sendika unvanına sahip olmamız tesadüfi değildir. Bunun bir hikâyesi vardır ödenmiş bedeller bunu mümkün kılmıştır. Yeryüzünde güçlü olabilmenin yolu birlik ve beraberlikten geçmektedir. Zaman ve mekân sınırı tanımadan, gününü ve gecesini hizmete adamış tüm din gönüllüleri çalışanlarına gerekli değer ve statüyü kazandırmak, sendikacılıkta iyi örnek olmak, güzel bir çığır açmak insana ve insanlığa hizmet parolasıyla Diyanet-Sen bağımsız ilkeli hizmet sendikacılığı anlayışı ile faaliyetlerine ve mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir. Diyanet-Sen diyanet ve vakıf çalışanlarının gür sesi, istikrar ve başaranın değişmeyen adresidir. Dünden bugüne nasıl geldiğimizi muhakeme ettiğimizde çok mesafe kat ettiğimizi açık bir şekilde görebiliyoruz. Yarına baktığımızda ise bizi ne kadar büyük sorumlulukların beklediğini, üyelerimizi alın terinin karşılığını alması için daha çok mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Toplu sözleşme masasında, gündeme alınmayanları gündeme aldırdık, çözülemez denilen sorunları çözdük, çok uzak ufuklarda görünen kazanımları mümkün kıldık, imza altına aldık”