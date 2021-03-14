Türkiye’nin doğal lezzetleri burada

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Tuğçe Çırak’ın yaptığı Türkiye’nin çeşitli illerinde gelen %100 doğal ürünlerin yer aldığı Doğal Sepet açıldı.

Gazi Caddesi Yeniyol Mahallesi Turgut Özal İş Merkezi adresinde Çorum halkının hizmetine giren Doğal Sepet’in açılışına AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve çok sayıda davetli katıldı.

Eski taş değirmenlerini modernize ederek %100 doğal ürün üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Tuğçe Çırak, Türkiye’nin her yerinden gelen doğal ürünlerini Çorum halkının damak tadına sunduklarını söyledi.

Pandemiden dolayı özellikle bağışıklığa iyi gelebilecek %100 doğal tereyağ çeşitleri, pekmez, Sarıkamış Yayla Balı ve süzme bal, hakiki zeytinyağ, fıstık ezmesi, tahin, mısır unu, Çankırı Kaya Tuzu gibi ürünlerde rağbet olduğunu belirten Çırak; “Eski taş değirmenlerde tap taze %100 doğal ve katkısız fıstık ezmesi, tahin, mısır unu ve Çankırı Kaya Tuzu yapıyoruz. İşletme olarak %100 doğal ev yapımı salça çeşitleri, fermente edilmiş sirke çeşitleri, kozlak şurubu, 1.kalite hakiki tereyağlar, marmelatlar, nar ekşisi, tuz sabunu, tuz lamba çeşitleri, baharat çeşitleri, günlük taze köy yumurtası, günlük taze ekşi maya ekmeği ve daha bir sürü ürün çeşidi ile Çorum halkının hizmetindeyiz.” dedi

Çölyak hastaları için de taş değirmeninde glutensiz un imalatına başladıklarını aktaran Çırak, doğal ve katkısız beslenmek isteyen herkesi Doğal Sepet’e davet etti.