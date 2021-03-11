Türkiye’nin en büyüğü Çorum’da açılıyor

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Türkiye’nin en büyük Siemens mağazası, Kerman Mobilya tarafından Çorum’da hizmete açılıyor.

Dr. İlhan Gürel Caddesi numara 8/A’da faaliyet gösterecek olan mağaza bugün itibariyle hizmete giriyor.

2009 yılından bu yana İstikbal, Bellona ve Siemens markalarının Çorum bayiliğini üstlenen Kerman Mobilya, 9. mağazasını hizmete sunmanın gururunu yaşıyor.

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Kerman Mobilya sahiplerinden Gökhan Kerman, 2020 yılında büyümeye devam eden firmalarının yeni mağaza yatırımlarıyla 2021’de de çıkışını sürdürdüğünü vurguladı.

Açtıkları her yeni mağaza ile istihdama katkı sağladıklarına işaret eden Gökhan Kerman, online alışveriş alanında da çalışmalarının olduğunu anlattı.

Kerman, mağazalarında yer alan tüm mutfak gereçlerini www.kermanhome.com alışveriş siteleri üzerinden de satışa sunduklarını hatırlattı.

‘TÜM ÇORUM HALKINI YENİ MAĞAZAMIZA BEKLİYORUZ’

Açılışla ilgili açıklamalarda bulunan Siemens Mağazalar Müdürü Uğur Sarı, “500 metrekarelik taban alanımızla Türkiye’nin en büyük Siemens mağazasını Çorum’da hizmete sunuyoruz” dedi.

“Pandemi koşulları nedeniyle açılış töreni yapmak yerine mutluluğumuzu tüm Çorum halkıyla paylaşmak istedik” diyen Uğur Sarı, açılışa özel kampanya dahilinde düğün paketleri başta olmak üzere çamaşır makineleri ve elektrikli süpürge modellerinde benzersiz indirimler uyguladıklarını açıkladı.

Siemens bünyesindeki tüm ürünleri tek çatı altında müşterilerinin beğenisine sunduklarını belirten Sarı, “Dünyaca ünlü Leggno, Ariete, Zwilling, Caso Design ve Green Pan markalı mutfak gereçlerini de aynı mağazamızda satışa sunuyoruz” diye konuştu.

LG televizyon modellerinin de yer aldığı mağazanın çağdaş konseptiyle de öncü olduğunu anlatan Sarı, “Tüm ürünlerimizi kullanarak test etme imkanı sunan mağazamızda, ‘Yaşayan Mutfak’ bölümü de yer alıyor. Bu bölümde yapacağımız sunumların yanında tüm mutfak gereçlerimizi de deneme fırsatı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sarı, “Evlenecek ve evini yenileyecek olanlar için benzersiz fırsatlar sunuyoruz. Bu kapsamda ithal ankastre ürünlerimizi görmeden kararınızı vermeyin diyor ve Mart ayına özel kampanyamızdan istifade etmek isteyen herkesi Kerman Siemens Mağazamıza davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 20:18