‘Türkiye’nin en genç teşkilatına sahibiz’

MURAT ÇETİN

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler ve parti yöneticileri gazetemizi ziyaret etti. İl Başkanı Erenler, teşkilat çalışmalarını hızla tamamlamaya devam ettiklerini belirttiği ziyarette, “Çorum teşkilatımız, Türkiye’nin en genç ve dinamik teşkilatıdır.” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Seyit Ahmet Çiftçi, İl Başkan Yardımcısı Mutlu Günaydın, İl Başkan Yardımcısı Yasin Alabay ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Koparan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, siyasetteki hedeflerini anlatan İl Başkanı Engin Erenler, toplumun tüm kesimlerine açık olduklarını, bu hedefle de teşkilatlarda görev alan insanların farklı siyasi görüşlerden bir araya gelerek, Türkiye’de gerçek bir değişimi yerine getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Merkez ilçe başta olmak üzere 5 ilçede teşkilat çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını, diğer ilçelerin de teşkilat çalışmalarının sürdüğünü anlatan İl Başkanı Erenler, “Genel Başkanımızın selamını getirdik. Özellikle yerel basına çok önem veriyor. Bizler, TDP çatısı altında oluşturulan teşkilatlar içerisinde en genç kadroya sahibiz. Çorum teşkilatımızla önce ilimize, sonra da ülkemize hizmet için yola çıktık. En yakın zamanda il kongremizi de tamamlayacağız.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, siyasetin topluma hizmet için çok değerli bir demokratik kurum olduğunu belirterek, “Bu millete hizmet için yola çıkan herkesi değerli kabul ediyoruz.” sözleriyle, TDP teşkilatlarında görev alan isimleri tebrik etti.