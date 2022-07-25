Türkiye’nin en tehlikeli çevre yolu

FATİH BATTAR

Çorum’da şehir içinde kalan çevre yolu Türkiye’nin en tehlikeli çevre yollarından biri olarak gösteriliyor.

PAZARTESİ GÜNLERİ YOĞUNLUK DAHA DA ARTIYOR

Çevre yolunda yer alan İlim Yayma Kavşağı için güvenli bir kavşak düzenlemesi yapılması gerekiyor. Ciddi bir nüfus yoğunluğunun yaşandığı bölgede Pazartesi günleri kurulan pazar nedeniyle yoğunluk daha da artıyor.

Onlarca kazanın yaşandığı İlim Yayma Kavşağı’nda 7 ay önce 13 yaşındaki ilkokul öğrencisi Metin Sol karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Son olarak da geçtiğimiz günlerde kaldırımda yürürken freni boşalan vincin çarpması sonucu 72 yaşındaki Satı Kılıç ve 33 yaşındaki kızı Elif Gürler hayatını kaybetti.

Özellikle o yolu kullanan Ulukavak ve Buharaevler mahallesi sakinleri, oradan geçerken tedirgin oluyor. Pazartesi günleri pazar alışverişi için mecburen çevre yolunu kullanan vatandaşlar, yetkililerden artık bu sorunun çözülmesini isteyerek; ‘Daha kaç canımız gidecek?’ diye sitem ediyor.

‘BU YOLDAN GEÇERKEN ARTIK KORKUYORUM’

Çevre yolunun artık çevre yolu vasfını bitirdiğini dile getiren bir vatandaş; “Ben her Pazartesi günü pazar alışverişi için bu yolu kullanıyorum. İnanın kaç tane kazaya şahit oldum bilmiyorum. İnsanlar artık bu yolu kullanmaktan çekiniyor ama pazara geçmek için başka yol yok. Geçtiğimiz gün yaşanan kazayı izledim. İnanın içim gitti. Yolda değil, kaldırımda bile yürürken tedirgin oluyoruz. Özellikle büyük araçlar kamyon, tır gibi araçların freni boşalması nedeniyle çok kaza yaşandı. Yani çevre yolu çevre yolu olmaktan çıktı. Yapılacak köprülü seviyeli kavşağın da bir an önce tamamlanarak hizmete açılmasını bekliyoruz. Seviyeli kavşağın orada bulunan üst geçit sökülmüş bu tarafa alınacakmış. Ben üst geçidin kazaları ve ölümleri önleyeceğini düşünmüyorum. Yetkililer, daha fazla kişi ölmeden buraya çare bulsun.” ifadelerini kullandı.

31 yıl önce babasını Osmancık Kavşağı’nda kaybeden bir vatandaş da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, tepkisini dile getirdi.

Vatandaş; “Babamı 1990 yılında Osmancık Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazasında kaybettik. Yıllar sonra o kavşağa yapılan şimdiki üst geçit, bazı eleştirilere konu olsa da pek çok ailenin aynı acıyı yaşamasının önüne geçti. "O köprüyü (üst geçidi) yıkacağız" diyenlerse yerine çözüm bulmadan asla böyle bir işe tevessül etmemeli! Gelelim asıl mevzuya. Çevreyolu'ndaki Buharaevler Kavşağı, ne yazık ki Çorum halkını kahreden kazalara sahne olmaya devam ediyor.

O bölgede şahitlik ettiğim her kazada, vatandaşın feryadına dikkat çekerek bu kavşağa acilen çözüm bulunması gerektiğini yazdım. Dün yaşanan feci kaza, bir kez daha Buharaevler Kavşağı sorununu acı bir şekilde gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan elim kaza sonrası tepkiler üzerine bir kilometre ötedeki metal üstgeçidin kavşağa taşınacağı açıklandı ama ne hikmetse hala yapılmadı. Feci kazalarla anılan bir kavşağa çözüm üretemiyorsak yazıklar olsun hepimize. Keşke kavşaklara heykel dikme konusundaki hassasiyetimizi bu konuda da gösterebilseydik de başka canlar yanmasaydı. Sahi neyi bekliyoruz? Bu katil kavşakta düzenleme yapılması için daha kaç can gerek?” ifadelerini kullanarak yetkililerden buraya çözüm bulunmasını istedi.

BAŞKAN BİNEVLER KAVŞAĞI GİBİ OLMASINI İSTEDİ AMA KARAYOLLARI OLAMAZ DEDİ

2020 yılında Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov ile İlim Yayma Kavşağı ile ilgili bir istişare toplantısı düzenlemiş toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kazaların önlenmesi için burada acilen Binevler Kavşağı’nda olduğu gibi bir kavşak düzenlemesi yapılması gerektiğini ayrıca şehrin kuzey ve güney bölgesinden geçecek olan yeni çevreyoluna ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Ancak Karayolları Bölge Müdürlüğü bu bölgeye yapılan projeden dolayı Binevler Kavşağı gibi bir kavşak düzenlemesinin mümkün olamayacağını belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 18:28