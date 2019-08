Türkiye’nin ilk Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu faaliyete geçti

FATİH BATTAR

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından merkeze bağlı Sevindikalan köyünde 12 dekarlık arazi üzerine kurulan Türkiye’nin ilk Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Küçükbaş hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sunması hedeflenen Türkiye’nin ilk Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu dün Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.



‘ÇORUM’U DAMIZLIK MERKEZİ YAPACAĞIZ’

Açılışta bir konuşma yapan Çorum ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, Çorum’u damızlık merkezi haline getirmek istediklerini söyledi. Koyun üretiminde ilk sıralarda yer alan Konya’ya yetişmek için çaba göstereceklerini belirten Avcı, ana hedeflerinin Çorum’daki koyun ve keçi yetiştiricilerinin damızlık ihtiyacını karşılamak ve daha sonra çevre illere göndermek olduğunu ifade etti.

Çorum hayvancılığı için çok önemli bir merkezin faaliyete geçtiğini dile getiren Avcı, elit sürülerin ıslah programları ile burayı daha da büyütmek ve geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.



‘KOYUN SAYISI ARTIRILACAK, ÜLKEMİZİN ET AÇIĞININ GİDERİLMESİNE KATKIDA BULUNMUŞ OLACAĞIZ’

Çorum Tarım İl Müdürü Orhan Sarı ise; “Tarımın önemli ana kollarından biri olan koyunculuk bu coğrafyada binlerce yıldır çiftçilerimizin geçim kaynağı olmuştur.” dedi

Çorum’da 240 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu belirten Sarı, Çorum’da koyunculuğun en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu kaydederek; “Bu sektörün nüfusa göre değerlendirmesi yapıldığında et ve süt ürünleri kendine yeten konumda iken günümüzde artan nüfus ile birlikte ihtiyaçları karşılamamaktadır. 240 bin koyun-keçi sayısına sahip olan ilimizde koyunculuk önemli geçim kaynağıdır. Bunun en önemli sebeplerinden biri 66 bin hektar mera alanlarına sahip olmamızdır. İlimizde var olan potansiyelin geliştirilmesi, hayvanların verim bakımından daha kaliteli bir ırka dönüştürülmesi, bölgemiz ve ülke ekonomisi için önem arz etmektedir. Müdürlüğümüz bakanlığımızın desteği ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde mevcut ırkın et verim kalitesinin iyileştirilmesi ve döl veriiminin artırılması amacıyla 73 çiftçimize damızlık koç ve 40 adet damızlık kuzu dağıtımı yapılmıştır. Bu destek ile ırk ıslahı ve genç girişimcilerin sektöre katılımı sağlanarak koyun sayısı artırılacak, ülkemizin et açığının giderilmesine katkıda bulunmuş olacağız.” diye konuştu



Sarı, Çorum’a kazandırılan Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu ise hayvancılığın gelişmesinde önemli bir adım atıldığına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu’nun faaliyet geçmesinde emeği geçenlere plaket ve Teşekkür Belgesi verildi.



Program yemek ikramı ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2019, 20:37