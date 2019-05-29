‘Türkiye’nin kurtuluşu meslek liselerinde’

FATİH BATTAR

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri programına konuk olan eski Çorum Milletvekili Mimar Adnan Türkoğlu, Türkiye’nin kurtuluşunun meslek liselerinde olduğunu söyledi.

1969 yılında o zamanki adı Sanat Okulu olan Meslek Lisesi’nden mezun olan Adnan Türkoğlu, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Mimarlık, milletvekilliği gibi çok önemli yerlerde görev yaptığını, Çorum ve Türkiye’ye bir çok proje kazandırdığını anlatan Türkoğlu, bunu çalışkanlığı, inatçılığı ve azmi ile başardığını aktardı.

‘Sizlerin içinden çıkan biri olarak sizlerde benim gibi mimar, milletvekili olabilirsiniz’ diyen Türkoğlu, öğrencilere kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türkiye’nin kurtuluşunun gençlerde ve teknik liselerde olduğunu ifade eden Türkoğlu; “Buradan mezun olan ne olur algısı var. Ben söyleyim her şey olur. Bu okuldan mezun olan içinizden çıkan biri olarak ben mimar oldum, milletvekilli oldum. Sizlerde olabilirsiniz. İşinizi iyi öğrenin. Ben Türkiye Cumhuriyetini temsilen Belçika, Almanya, Fransa’ya gittim. Oradaki eğitim sistemini de gördüm. Orada küçük yaşlarda bilgisi ve becerisine göre öğrenciyi yönlendiriyor. Bizim eğitim sistemimizle çok oynandı. 5 sene sonra sizin mesleklerinizi yapan Suriyeli veya Iraklı olacak. Bu okuldan mezun olmak demek özgüven demek. Ben bunu yaparım demelisiniz. Ben de sizin gibi öğrenciydim siz de mimar, milletvekili olabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.” şeklinde konuştu

Öğrencilik yıllarında yaşadığı zorluk ve eğitim hayatından da bahseden Türkoğlu; “1969 yılında bu okuldan mezun oldum. O zamanlar hiç kimse bizim okulu okul yerine koymuyordu. Elektrik-elektronik, torna, metal işleri bölümleri vardı. Çok mücadele verdik. Ben okuma-yazma bilmeyen bir annenin, şoförlük yapan bir babanın evladıyım. 1969 yılında öğrencilik zamanında bir boykot başlattık. İlk defa Çorum’dan başladı bu boykot ve Türkiye’ye yayıldı. Meslek lisesi mezunlarını sınava alın diye. Ortaokulu 5 yılda, Sanat Okulu’nu 3 yılda bitirdim. Çok haylaz bir öğrenciydim. Sigara içen, okuldan kaçan haylaz bir öğrenciydim. Yokluklar içinde okuduk. Saat 3’e kadar çalışyoduk, saat 3’den sonra devlete çalışıyoduk. Sonra mimarlık okulunu kazandım. Ardından milletvekili oldum. Türkiye ve yurt dışında bir çok proje çizdim. Sizde azim, çalışma, gayret ve kendinize güvenle başabilirsiniz. Çünkü meslek lisesi demek özgüven demek.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere özellikle yabancı dil konusunda uyarılarda bulunan Türkoğlu; “Ben, yabancı dil okumadan, görmeden büyüdüm. Dünya’nın dörtte üçünü gezdim fakat yabancı dil sıkıntısı çektim. Ortaokulda gördüğümüzle geldik, Sanat Okulu’nda hiçbir şey öğrenmedik. Milletvekilliğim döneminde Çorum’a 16 tane okul getirdim. Çünkü bizden sonraki nesil çok iyi öğrensin diye. Özellikle yabancı dil öğrenin.” diye konuştu

Okul Müdürü İbrahim Ayaz ise okul olarak proje okulu olduklarını belirterek; “Okul olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın partneri olduk ve desteğini alacağız. Bu sayede sizlerde gelecekte staj imkanı ve üye iş yerlerinde iş imkanı bulacaksınız. Bütün bunlar kendinizi çok iyi yetiştirmenize bağlı. Kendinizi iyi yetiştirseniz, sizlerde Adnan Türkoğlu gibi olabilirsiniz.” dedi.