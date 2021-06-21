FATİH BATTAR

Saadet Partisi Olağan 7.Genel Kurulu’nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Türkiye’nin bir değişime ve nefes almaya ihtiyacı olduğunu belirterek; “Türkiye’nin Saadet’e ihtiyacı var.” dedi

İktidar partisi gibi düşünmeyenlerin ciddi bir baskı altında olduğunu söyleyen Güneş, konuşmasında iktidarı eleştirdi.

Saadet Partisi olarak partilerin değil, sistemin alternatifi olduğunu aktaran Güneş, son zamanlarda partiye olan ilginin arttığını söyledi.

‘Bizim bir geçmişiz var. İktidara geldik başarı olduk. Tekrar geleceğiz ve bu ülkeye mutluluk ve refahı yeniden getireceğiz.’ diyen Güneş; “Biz Saadet Partisi olarak yapacaklarımızı açıkladığımızda bize ; “Nasıl yapacaksınız. Bekara karı boşamak kolay” gibi cümleler söylüyorlar. Biz de diyoruz ki her iktidara geldiğimizde refah ve huzur getirdik. Refah Partisi iktidarı döneminde Başbakan Necmettin Erbakan olduğu zaman dış borcu düşen tek dönemdir Türkiye’nin. Necmettin Erbakan zamanında 1 yılda neler yaptık Türkiye’de. Nerde bir şeker fabrikası nerde bir tekstil fabrikası görseniz orada milli görüşün imzasını göreceksiniz. Sadece 1 yılda dış borç düşürdük, faiz düşürdük, memur maaşını yüzde 300 artırdık, asgari ücreti yüzde 200 artırdık ve İslam Birliği için D8’i kurduk.” şeklinde konuştu

İktidarın milleti kutuplaştırdığını belirten Güneş; “Karşıda dinsiz bir grup var diye milleti korkutuyorlar. Bu ülkede yaşayan insanlar ancak birbirlerinin rakipleridir, düşmanı değildir. İnsanları ötekileştirirseniz çok tehlikeli oyun ortaya çıkıyor. En son HDP binasında bir kişi öldürüldü. Kıvılcım bekliyorlar ülkeyi karıştırmak için o yüzden insanları ötekileştirilmemesi gerekiyor. Bizim yaptığımız ittifaka laf ediyorlar. Önce kendilerine baksınlar.” ifadelerini kullandı